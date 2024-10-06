吳克群中國演出唸錯地名嚇死！急道歉「沔陽」民眾：吃了沒文化的虧

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳克群近來在中國大陸各地進行演出，5日晚間抵達湖北省仙桃市舉辦的音樂節進行演唱，怎料期間他卻突然在台上道歉「剛剛直播時吃了沒有文化的虧，講成仙桃『丐』陽，不好意思，仙桃『沔』（音同勉）陽的朋友們，再次跟大家說聲不好意思」，就連衣服上的字也印錯，讓他相當緊張。

▲吳克群近日在中國大陸各地巡演。（圖／翻攝自吳克群微博）

表演結束後，吳克群也接著透過微博發文「謝罪」表示：「吃了沒文化的虧，再次不好意思，仙桃（miǎn）沔陽小鎮的朋友。」接著提到自己抵達第4站的演出，形容仙桃沔陽是「一個非常可愛的小鎮」，最後他也繼續喊話粉絲「老規矩，底下留言告訴我，你想要幫助的對象或者單位，讓我們這個假期，不管是唱的歌，還是做的事，都更有意義好嗎？」

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▲吳克群不小心念錯小鎮地名，連忙道歉。（圖／翻攝自吳克群微博）

所幸微博上的粉絲並沒有跟吳克群計較，還有人承認自己也常寫錯，留言安慰他「我們都記住沔陽小鎮了」、「無傷大雅啦，湖北人很寬容」、「我們也經常把沔寫錯，所以後來就叫仙桃」、「太帥啦！唸錯了名字也沒事兒啦，咱仙桃人大氣」、「因禍得福，感謝你的真誠！特聘你為仙桃宣傳大使」。