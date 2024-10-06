ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳克群中國演出唸錯地名嚇死！急道歉「沔陽」民眾：吃了沒文化的虧

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳克群近來在中國大陸各地進行演出，5日晚間抵達湖北省仙桃市舉辦的音樂節進行演唱，怎料期間他卻突然在台上道歉「剛剛直播時吃了沒有文化的虧，講成仙桃『丐』陽，不好意思，仙桃『沔』（音同勉）陽的朋友們，再次跟大家說聲不好意思」，就連衣服上的字也印錯，讓他相當緊張。

▲吳克群不小心念錯小鎮地名，連忙道歉。（圖／翻攝自吳克群微博）

▲吳克群近日在中國大陸各地巡演。（圖／翻攝自吳克群微博）

表演結束後，吳克群也接著透過微博發文「謝罪」表示：「吃了沒文化的虧，再次不好意思，仙桃（miǎn）沔陽小鎮的朋友。」接著提到自己抵達第4站的演出，形容仙桃沔陽是「一個非常可愛的小鎮」，最後他也繼續喊話粉絲「老規矩，底下留言告訴我，你想要幫助的對象或者單位，讓我們這個假期，不管是唱的歌，還是做的事，都更有意義好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳克群不小心念錯小鎮地名，連忙道歉。（圖／翻攝自吳克群微博）

▲吳克群不小心念錯小鎮地名，連忙道歉。（圖／翻攝自吳克群微博）

所幸微博上的粉絲並沒有跟吳克群計較，還有人承認自己也常寫錯，留言安慰他「我們都記住沔陽小鎮了」、「無傷大雅啦，湖北人很寬容」、「我們也經常把沔寫錯，所以後來就叫仙桃」、「太帥啦！唸錯了名字也沒事兒啦，咱仙桃人大氣」、「因禍得福，感謝你的真誠！特聘你為仙桃宣傳大使」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

女星大義滅親公審弟弟！　「借高利貸險害妹被綁架」宣佈：斷絕關係

女星大義滅親公審弟弟！　「借高利貸險害妹被綁架」宣佈：斷絕關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳克群

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／李起光開唱「洗衣板腹肌」全露！　情話連發撒嬌：不夠愛我～
  2. (G)I-DLE連唱3天⋯舒華意外洩密：能說嗎？　鏡頭直接特寫…她慌喊別看
  3. 短今合體妡0「中職啦啦最高VS最矮」　23公分差！網笑：要踩高蹺
  4. 吳克群中國演出唸錯地名嚇死！急道歉「沔陽」民眾：吃了沒文化的虧
  5. (G)I-DLE攻蛋台下全大咖！柯震東、魏如昀夫妻輪流朝聖　粉絲驚呼意外
  6. 女星大義滅親公審弟弟！　「借高利貸險害妹被綁架」宣佈：斷絕關係
  7. 大書剛認出軌離婚！　Joeman發片解析「Dcard殞落」網驚呼：真狠
  8. Jennie被粉絲質問「妳恨我們嗎」強迫簽名　她嘆：有點太情勒
  9. 上屆金鐘視后蔡淑臻認了「不走紅毯」原因曝光　久違露面近況超狂
  10. 米可白凍卵近況！無奈要「再取一次」　曝身體狀況：希望快點好起來

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366