ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量

記者吳睿慈／台南報導

「國民姐夫」AKIRA於5日領軍師弟團THE JET BOY BANGERZ（以下簡稱：TJBB）前往台南參與2024浪人祭Vagabond Festival，TJBB首次參加海外音樂節，吸引了來自台灣與日本大批粉絲，只是活動受到颱風影響，原定於4日的演出被迫取消，臨時調整至10月5日的一早舉行，所幸活動當天天氣轉晴，活動也得以順利舉行。

▲▼ 姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量。（圖／浪人祭提供）

▲AKIRA現身台南演出。（圖／浪人祭提供）

妻子林志玲在台南出生，AKIRA將該城市視為第2個故鄉，他說：「我希望能帶給受到這場颱風影響而受災或感到不安的人們一些勇氣和力量。同時，也希望能為了那些為這場音樂節花費長時間準備的相關工作人員和台南當民眾，盡一點心力。因此，最終決定因颱風影響還不知是否能如期舉辦的情況下，飛來台灣參加演出。」因此TJBB雖然班機被取消，還是努力另覓其他航空公司在風雨中抵台準備演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量。（圖／浪人祭提供）

▲THE JET BOY BANGERZ來台前因遇颱風班機遭取消，仍另尋航班飛過來。（圖／浪人祭提供）
活動順延一天，AKIRA與THE JET BOY BANGERZ從原本的閉幕演出嘉賓，變成了首日開場嘉賓，但還是吸引大批歌迷到場支持，當介紹影片開始播放時，場內傳出一片驚呼，TJBB從他們的出道曲〈Jettin’〉開場，並演唱了動畫《青之壬生狼》的片尾曲〈UNBREAKABLE〉，以其震撼的表演力瞬間點燃了一早的現場氣氛。

兒時曾在台北居住過4年的佐藤陽用中文向觀眾問候，說道：「我們是THE JET BOY BANGERZ！我曾在10歲前住在台灣，能以藝人的身份回到這裡演出我非常開心！我會全力以赴，讓初次見到我們的觀眾也能支持我們！」隨著他的熱情發言，表演進入了原創舞曲的環節。演出中段EXILE AKIRA登場，隨後與TJBB 10位成員一起表演了EXILE的〈Heads or Tails〉和〈Ti Amo〉，再次將現場氣氛推向高潮。

▲▼ 姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量。（圖／浪人祭提供）

▲AKIRA與THE JET BOY BANGERZ演出圓滿落幕。（圖／浪人祭提供）
最後還翻唱了與AKIRA合作過多次的五月天的代表作〈OAOA〉，使現場氣氛達到最高潮。表演進入最後尾聲，以EXILE代表曲〈Choo Choo TRAIN〉為現場再度加溫，AKIRA也藉此機會將熱情和祝福送給第二個故鄉台南，為浪人祭的開場畫下了壯麗的句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

AKIRA, 林志玲, THE JET BOY BANGERZ

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 父意外離世、母失智　楊婷婭辭去教職變「公益女神」
  2. 小禎突吐苦水「一直說愛你卻遭誤解」！　疑情變受委屈...本人親發聲
  3. 孫安佐長大了！暖喊話狄鶯孫鵬「謝謝為我做那麼多」　擁抱爸畫面曝光
  4. 大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣
  5. 姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量
  6. 徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪
  7. T-ara芝妍「曾期盼當媽」宣布離婚刪光黃載均！　律師是《好搭檔》編劇
  8. 冒疫情拍攝《日本人的養成》！女導演「電影與兒子」同步誕生
  9. 郭彥均冷戰老婆「她哭腫雙眼」導火線曝光！　悲從中來：被整個世界遺棄
  10. 創作才子突拋喜訊「雙喜臨門」　承諾〈我可以〉唱到棺材蓋上為止

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366