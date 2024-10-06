姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量

記者吳睿慈／台南報導

「國民姐夫」AKIRA於5日領軍師弟團THE JET BOY BANGERZ（以下簡稱：TJBB）前往台南參與2024浪人祭Vagabond Festival，TJBB首次參加海外音樂節，吸引了來自台灣與日本大批粉絲，只是活動受到颱風影響，原定於4日的演出被迫取消，臨時調整至10月5日的一早舉行，所幸活動當天天氣轉晴，活動也得以順利舉行。

▲AKIRA現身台南演出。（圖／浪人祭提供）



妻子林志玲在台南出生，AKIRA將該城市視為第2個故鄉，他說：「我希望能帶給受到這場颱風影響而受災或感到不安的人們一些勇氣和力量。同時，也希望能為了那些為這場音樂節花費長時間準備的相關工作人員和台南當民眾，盡一點心力。因此，最終決定因颱風影響還不知是否能如期舉辦的情況下，飛來台灣參加演出。」因此TJBB雖然班機被取消，還是努力另覓其他航空公司在風雨中抵台準備演出。

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▲THE JET BOY BANGERZ來台前因遇颱風班機遭取消，仍另尋航班飛過來。（圖／浪人祭提供）



活動順延一天，AKIRA與THE JET BOY BANGERZ從原本的閉幕演出嘉賓，變成了首日開場嘉賓，但還是吸引大批歌迷到場支持，當介紹影片開始播放時，場內傳出一片驚呼，TJBB從他們的出道曲〈Jettin’〉開場，並演唱了動畫《青之壬生狼》的片尾曲〈UNBREAKABLE〉，以其震撼的表演力瞬間點燃了一早的現場氣氛。



兒時曾在台北居住過4年的佐藤陽用中文向觀眾問候，說道：「我們是THE JET BOY BANGERZ！我曾在10歲前住在台灣，能以藝人的身份回到這裡演出我非常開心！我會全力以赴，讓初次見到我們的觀眾也能支持我們！」隨著他的熱情發言，表演進入了原創舞曲的環節。演出中段EXILE AKIRA登場，隨後與TJBB 10位成員一起表演了EXILE的〈Heads or Tails〉和〈Ti Amo〉，再次將現場氣氛推向高潮。

▲AKIRA與THE JET BOY BANGERZ演出圓滿落幕。（圖／浪人祭提供）



最後還翻唱了與AKIRA合作過多次的五月天的代表作〈OAOA〉，使現場氣氛達到最高潮。表演進入最後尾聲，以EXILE代表曲〈Choo Choo TRAIN〉為現場再度加溫，AKIRA也藉此機會將熱情和祝福送給第二個故鄉台南，為浪人祭的開場畫下了壯麗的句點。