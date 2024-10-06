獨／許光漢「秘密赴港」合作張艾嘉　卡司曝光「全是金馬級」陣容

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲公共財」許光漢在今年8月無預警入伍，在高唱從軍樂前，據悉已經拍攝不少作品「存檔」。不過他在香港時，對於參演的作品三緘其口，而《ETtoday星光雲》當時掌握消息，他秘密赴港是為拍攝張艾嘉監製作品《他年她日》，並與香港女星袁澧林譜出一段奇幻愛情故事。

▲「亞洲公共財」許光漢8月入伍，但在之前已經拍攝不少作品「存檔」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

許光漢今年初有段時間一直待在香港，即使同時間也參加了「香港金像獎」，但受訪時依然對工作內容相當保密。而後他曾在IG限時動態貼出疑似「殺青文」，被問及此事時依然顧左右而言他，當時不少粉絲都好奇「光漢到底在香港做什麼？」直到有劇組工作人員貼出殺青酒的合照，才確定許光漢是到當地拍攝，但至於是什麼作品，依然還是謎。

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據悉，之所以如此保密，是所有參演人員都簽下保密協定，並且是「天價罰款」，故事內容和卡司都被視為最高機密。如今答案揭曉，由張艾嘉監製、香港新銳導演龔兆平執導的奇幻愛情故事《他年她日》，敘述一段超越時間，老化速度不一的男女間的故事。

▲「金馬影后」張艾嘉近年來積極往幕後發展。（圖／資料照／ETtoday攝影中心攝）

這是龔兆平的導演處女作，而他曾與張艾嘉合作《華麗上班族》。此外許光漢和張艾嘉也頗有淵源，他與張艾嘉獨子王令塵（Oscar）是好友，兩人曾多次在時裝週活動見面並留下合照，只可惜王令塵結婚時，許光漢因工作無法前往。

▲袁澧林是香港新生代「文青女神」，曾以《窄路微塵》入圍金馬獎。（圖／資料照／記者李毓康攝）

女主角袁澧林則是香港新生代「文青女神」，曾以《窄路微塵》入圍金馬獎和香港金像獎最佳女主角。此外，該片還有另一名曾入圍金馬獎的演技派男星參與，幕前和幕後的卡司陣容都備受期待。該片預計在2025年上映，而許光漢則預計將於明年8月退伍，能否趕上新作上映和宣傳也成為焦點。