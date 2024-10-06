ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓男團成員爆意外！　來台前一天「牙齒斷掉」原因超羞恥

記者蔡琛儀／台北報導

南韓新生代男團82MAJOR近日首度來台參加鐵玫瑰音樂節演出，一抵達桃園機場就直奔電台直播現場，82MAJOR也感動表示，到機場就看到歌迷們接機，而且大聲喊著每位成員的名字，在下雨天看到粉絲如此支持應援，雖然第一次來台灣，就感受到滿滿人情味，有種熟悉的親切感，真的很幸福。

▲▼南韓新生代男團82MAJOR。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲南韓新生代男團82MAJOR。（圖／Hit Fm聯播網提供）

82MAJOR於去年底出道，由趙城一、尹禮燦、南誠模、黃成斌、樸晳浚、金到均組成，首張迷你專輯《BEAT by 82》的〈Choke〉奪下美國DRT（Digital Radio Tracker）全球150強獨立播放排行榜冠軍。

觀看YouTube直播的粉絲留言詢問，隊長城一看起來好像身體不舒服，其他團員見狀卻忍不住笑了，原來城一來台前一天，因為吃冰塊不小心咬斷牙齒，但因為牙痛的原因難以解釋，所以覺得很不好意思，幸好不會影響到唱歌，粉絲們請放心，主持人Bryan教城一講中文「牙痛，呼呼！」城一也現學現賣，馬上對著直播鏡頭說：「牙痛，呼呼！」相當可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南韓新生代男團82MAJOR。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲82MAJOR開心品嚐各種台灣小吃。（圖／Hit Fm聯播網提供）

而82MAJOR也透露最想吃的就是知名的夜市美食，電台特別幫他們準備了水煎包、牛排、燒烤、鹹酥雞、糖葫蘆、新鮮水果等小吃，禮燦馬上挑了一串燒烤吃得津津有味，18歲的忙內到均則熱愛蛋白質，大嗑夜市牛排跟豬排，笑稱雖然還在飲食控制中，但是肉類還是可以吃。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

T-ara芝妍刪光前夫放閃照片！2年婚姻玩完認「離婚主因」：分居了

T-ara芝妍刪光前夫放閃照片！2年婚姻玩完認「離婚主因」：分居了

青青新身分撞名台AV女優！　「無預警宣布大事」近況曝光

青青新身分撞名台AV女優！　「無預警宣布大事」近況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

82MAJOR

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓男團成員爆意外！　來台前一天「牙齒斷掉」原因超羞恥
  2. 小孟老師／10月6日星座運勢　你是笑話冠軍嗎？水瓶座上啊
  3. 楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平
  4. 小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了
  5. 《山河令》男星慘遭網暴3年...超猛近況曝光！　執導紀錄片還獲獎
  6. Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊
  7. 新加坡歌手首度來台演出「卻被迫更換舞台」　苦笑：謝謝小彩蛋
  8. 陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人
  9. Apple虧尪「很會攔愛聊天的小黃」！　司機撞臉亂彈阿翔：憋笑到不行
  10. 直衝加護病房「探望張友驊」　彭華幹被護士趕出來

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366