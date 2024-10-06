韓男團成員爆意外！　來台前一天「牙齒斷掉」原因超羞恥

記者蔡琛儀／台北報導

南韓新生代男團82MAJOR近日首度來台參加鐵玫瑰音樂節演出，一抵達桃園機場就直奔電台直播現場，82MAJOR也感動表示，到機場就看到歌迷們接機，而且大聲喊著每位成員的名字，在下雨天看到粉絲如此支持應援，雖然第一次來台灣，就感受到滿滿人情味，有種熟悉的親切感，真的很幸福。

▲南韓新生代男團82MAJOR。（圖／Hit Fm聯播網提供）



82MAJOR於去年底出道，由趙城一、尹禮燦、南誠模、黃成斌、樸晳浚、金到均組成，首張迷你專輯《BEAT by 82》的〈Choke〉奪下美國DRT（Digital Radio Tracker）全球150強獨立播放排行榜冠軍。

觀看YouTube直播的粉絲留言詢問，隊長城一看起來好像身體不舒服，其他團員見狀卻忍不住笑了，原來城一來台前一天，因為吃冰塊不小心咬斷牙齒，但因為牙痛的原因難以解釋，所以覺得很不好意思，幸好不會影響到唱歌，粉絲們請放心，主持人Bryan教城一講中文「牙痛，呼呼！」城一也現學現賣，馬上對著直播鏡頭說：「牙痛，呼呼！」相當可愛。

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▲82MAJOR開心品嚐各種台灣小吃。（圖／Hit Fm聯播網提供）



而82MAJOR也透露最想吃的就是知名的夜市美食，電台特別幫他們準備了水煎包、牛排、燒烤、鹹酥雞、糖葫蘆、新鮮水果等小吃，禮燦馬上挑了一串燒烤吃得津津有味，18歲的忙內到均則熱愛蛋白質，大嗑夜市牛排跟豬排，笑稱雖然還在飲食控制中，但是肉類還是可以吃。