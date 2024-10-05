何如芸認「早知道嫁給別人」！　兒子1句話讓她改口：不需糾結

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸2022年正式離婚，平時她會在社群記錄生活，分享與兩個兒子之間的有趣對話。今（5）日她就發文透露，曾向大兒子坦承早知道就嫁給別人，不過對方的一句話讓她立刻改口，同時也感嘆：「小孩大智慧，看懂世事原不需糾結。」

▲何如芸會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸透露，大兒子曾問她：「妳有沒有想過早知道嫁給別人？」為此，她坦率地回答兒子說：「有耶！」沒想到對方接著追問：「那妳不想要我和弟弟做妳的小孩嗎？」面對兒子的天真發問，何如芸立即意識到自己話語中的不妥，連忙改口：「喔！我錯了！我喜歡你們做我的小孩⋯⋯。」

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▲何如芸2022年正式離婚。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸表示，儘管人生可能會有不同的選擇，但她對孩子的愛是不變的，結局也永遠是她心中最滿意的答案。她也感嘆孩子的「大智慧」，從簡單的問題中，看清世事的道理，讓她不再糾結過往的選擇。為此，貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「好可愛的對話」、「珍惜眼前擁有的」、「這應該是很多媽媽和孩子都有過的對話」。