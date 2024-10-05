瑀熙突公開私密孕肚照「滿滿妊娠紋」！　吐真實心聲：看到就憂鬱

記者劉宛欣／綜合報導

網紅瑀熙上個月剖腹產生下第一胎兒子「小布」，隨後經常透過社群分享產後休養的日常，一波三折的她先是生產傷口裂開，後又碰上「石頭奶」（生理性脹奶），5日她再度分享肚子的照片，曬出生產前孕肚上滿滿的妊娠紋，無奈表示「只能說真的慘兮兮」。

▲瑀熙生下第一胎，產後修復期間遇到許多困難。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

瑀熙5日在Instagram曬出孕肚照，照片中可以看到她肚子上佈滿紅色線條，滿滿的妊娠紋，之所以會曬出照片，是因為她被很多人誤會沒有長妊娠紋，她直呼「不！我長超級多！！！屁股、大腿前後側、肚子都是。」她坦言懷孕期間看到紋路都很憂鬱，但當時打算產後積極處理，目前已經在積極諮詢醫美，但還沒有確定要做哪一類，並直言做了也不可能完全消除，只能盡量把傷害降到最低。

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▲瑀熙曬出妊娠紋照片。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

瑀熙無奈透露自己本來皮膚就偏薄，懷孕期間又沒有好好控制體重，增加太多，吐露心聲：「只能說真的慘兮兮。」

瑀熙先前就曾透露自己剖腹產後扯到傷口，宮縮痛到打針也沒用，好不容易好轉就開始脹奶，一天後直接變成石頭奶。有網友關心「石頭奶能有多痛？」她形容「無法形容的痛」，歡迎有經驗的媽媽投稿，「只能說跟我的宮縮有的比，一天打兩次針和吃4次止痛藥還是很痛」，但脹奶的痛卻無藥可救，讓她感到上下皆痛。