徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

記者孟育民／台北報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，資深藝人楊繡惠控訴被主持人徐乃麟羞辱，而徐乃麟否認罵人，受訪時更透露心結已經結下，不願再與對方同台。而節目另一主持人曾國城接受王偉忠訪問時，也表達自己的看法，「乃哥沒有特別意思，我們在節目裡面雖然說是兩隊，大家都拼表現，有時候表現特別差的，有些遊戲單元會有情緒，但這沒有辦法，這氣話怎麼能當真！」

▲曾國城接受王偉忠訪問。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網 i like radio）

曾國城錄製王偉忠Podcast節目，談到徐乃麟和楊繡惠的紛爭，他站在旁觀者公正地說：「情急之下氣話怎麼能當真，或許那個字（賤）有說，但繡惠就特別在意，其實繡惠不是不能開完笑的人，一直以來嫌棄她表現不好，這都是拼戰的過程中會有的語言，繡惠姐是人人好的，最與人為善的，絕對是誤會一場，不要太在意。」

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▲曾國城緩頰徐乃麟和楊繡惠紛爭。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，徐乃麟先前合體新加坡直播天王王雷做直播帶貨，接受《ETtoday星光雲》專訪，對於錄影時的擦槍走火立場依舊，「楊繡惠說我罵她，但我是開玩笑，兩者不一樣，我並不是強辯，我的眼神跟態度並沒有罵她的意思，錄影時很多人罵我賤的太多了，她還在節目上說看到我有好感，看到我都翹起來了，說我褲子好尖哦，我也是開心做應對，在演藝圈這麼多年了，喜歡我就喜歡我，不喜歡我我也無所謂，我就是做自己。」對於是否再跟楊繡惠同框，徐乃麟則持否定態度：「這件事情我已經結下心結了，我沒有錯，我沒有罵她。」