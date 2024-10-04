ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

秀泰千金Linda消失螢光幕十年近況曝！　曬「素顏照」洩43歲真面目

記者顧齊祐／綜合報導

秀泰影城千金Linda（廖語晴）2002年發行個人專輯出道，但自從2014年參與電影《五分之一的遭遇》，她便沒有再推出新作品，形同消失於螢光幕。時常分享生活的她，今（4）日也在社群平台曬出了素顏美照，並分享了在台灣的育兒生活。

▲Linda今年4月驚喜宣布，要製作Podcast節目與YouTube頻道。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

▲Linda今年4月驚喜宣布，要製作Podcast節目與YouTube頻道。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

Linda自2015年淡出演藝圈後，就回到家中接管家族事業，並宣布與美籍韓裔的律師男友結婚，兩人婚後生下了雙胞胎兒子，便一同前往國外定居，直到今年才悄悄搬回了台灣。Linda也在今年4月驚喜宣布，要製作Podcast節目與YouTube頻道，讓不少粉絲都相當開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Linda形容在台灣育兒每天就像颱風過境。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

▲Linda形容在台灣育兒每天就像颱風過境。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

Linda今天也在Facebook分享了搬回台灣後的育兒生活，寫道「在台灣育兒每天就像颱風過境，真的來了颱風，生活還是繼續走。搬回台灣，一天可以來回大賣場跟生活百貨好多次了。一下要要修水龍頭、一下又要寫功課 」，並表示「說走就走的旅行好像離我很遙遠」。

▲Linda素顏的皮膚相當透亮緊緻。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

▲Linda素顏的皮膚相當透亮緊緻。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

Linda隨文也附上了在賣場補貨的生活照，可以看到她臉上毫無妝容，以素顏模樣示人，雖然沒有濾鏡加持，但她的臉顯得十分透亮，皮膚相當緊緻，絲毫看不出她已經是43歲的熟女。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

林逸欣「雙胞胎妹妹」曝光！　罕見合體網驚：長得一模一樣

林逸欣「雙胞胎妹妹」曝光！　罕見合體網驚：長得一模一樣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Linda, 廖語晴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／舒華回到主場暖喊：你們成就我們！　(G)I-DLE擔心颱風「全程中文」關心粉絲
  2. 不斷更新／韓星活動10月售票看這裡！　Apink CHOBOM 11月開唱
  3. 從BTS致敬團→《GENTO》紅遍全球！　SB19：惡評轉化成我們的養分
  4. 方文琳曬自拍曝近況！　「宣布罹癌首露面」燦笑全被拍
  5. LÜCY公開認愛外籍男友　靠歌曲甜蜜示愛：比肌膚觸碰更深層
  6. 秦霄賢舊愛女星報警！　揭男方粉絲「偽造新聞觸法」：毫無下限
  7. 直擊／台灣限定歌單！舒華開腿辣舞合體雨琦〈SUPER STAR〉 萬人嗨炸了
  8. 李李仁帶女兒去金鐘「她是我的福星」　虧陶晶瑩颱風天搭機：全為舒華
  9. 徐暐翔邀到楊雅喆拍MV　高爾宣哥哥還「剪掉6年長髮」！
  10. 最悲情影后！楊謹華第8度入圍金鐘獎　吐心聲：我沒辦法說有把握

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366