秀泰千金Linda消失螢光幕十年近況曝！　曬「素顏照」洩43歲真面目

記者顧齊祐／綜合報導

秀泰影城千金Linda（廖語晴）2002年發行個人專輯出道，但自從2014年參與電影《五分之一的遭遇》，她便沒有再推出新作品，形同消失於螢光幕。時常分享生活的她，今（4）日也在社群平台曬出了素顏美照，並分享了在台灣的育兒生活。

▲Linda今年4月驚喜宣布，要製作Podcast節目與YouTube頻道。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）



Linda自2015年淡出演藝圈後，就回到家中接管家族事業，並宣布與美籍韓裔的律師男友結婚，兩人婚後生下了雙胞胎兒子，便一同前往國外定居，直到今年才悄悄搬回了台灣。Linda也在今年4月驚喜宣布，要製作Podcast節目與YouTube頻道，讓不少粉絲都相當開心。

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▲Linda形容在台灣育兒每天就像颱風過境。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）



Linda今天也在Facebook分享了搬回台灣後的育兒生活，寫道「在台灣育兒每天就像颱風過境，真的來了颱風，生活還是繼續走。搬回台灣，一天可以來回大賣場跟生活百貨好多次了。一下要要修水龍頭、一下又要寫功課 」，並表示「說走就走的旅行好像離我很遙遠」。

▲Linda素顏的皮膚相當透亮緊緻。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）



Linda隨文也附上了在賣場補貨的生活照，可以看到她臉上毫無妝容，以素顏模樣示人，雖然沒有濾鏡加持，但她的臉顯得十分透亮，皮膚相當緊緻，絲毫看不出她已經是43歲的熟女。