等了5年...NCT127要來台灣了！　見面會時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣團體NCT127雖然還沒在台灣開過專場演唱會，但宣布將於10月20日來台舉行「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE MEET’N GREET EVENT in TAIPEI」簽售會，Johnny、在玹、道英、廷祐、悠太等五位成員確定現身，MARK、楷燦則會以視訊的方式在其他日期參與，3000人的特別見面會規模將成為台灣韓星史上首例。

▲NCT127。（圖／翻攝IG／nct127）

NCT127出道8年，除了2019年曾來台參加韓流拼盤演唱會，粉絲一直盼不到他們合體來台，而他們第6張正規專輯《WALK》發售後大受好評，趁這個機會也決定要來台舉辦二合一活動，除了FANSIGN簽售會之外，還有MEET and GREET見面會，此行除了MARK、楷燦以視訊之外，JOHNNY、在玹、道英、廷祐、悠太將現身會場。

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「 NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI 」每張專輯售價為新台幣730元整，將抽出簽售會390名、特別見面會3000名，更多相關詳情可洽主辦單位「勁維肯創意」臉書、IG、Threads以及KLOOK專屬活動頁面。