ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

等了5年...NCT127要來台灣了！　見面會時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣團體NCT127雖然還沒在台灣開過專場演唱會，但宣布將於10月20日來台舉行「NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE MEET’N GREET EVENT in TAIPEI」簽售會，Johnny、在玹、道英、廷祐、悠太等五位成員確定現身，MARK、楷燦則會以視訊的方式在其他日期參與，3000人的特別見面會規模將成為台灣韓星史上首例。

▲▼NCT127。（圖／翻攝IG／nct127）

▲NCT127。（圖／翻攝IG／nct127）

NCT127出道8年，除了2019年曾來台參加韓流拼盤演唱會，粉絲一直盼不到他們合體來台，而他們第6張正規專輯《WALK》發售後大受好評，趁這個機會也決定要來台舉辦二合一活動，除了FANSIGN簽售會之外，還有MEET and GREET見面會，此行除了MARK、楷燦以視訊之外，JOHNNY、在玹、道英、廷祐、悠太將現身會場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「 NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI 」每張專輯售價為新台幣730元整，將抽出簽售會390名、特別見面會3000名，更多相關詳情可洽主辦單位「勁維肯創意」臉書、IG、Threads以及KLOOK專屬活動頁面。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

推薦閱讀

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

賴薇如瀏海被一刀剪到眉上3cm！　網看傻「太犧牲」本尊現身回應

賴薇如瀏海被一刀剪到眉上3cm！　網看傻「太犧牲」本尊現身回應

高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

舒華在《艾嘉食堂》受到照顧　楊祐寧：只有專業人員才跟得上

舒華在《艾嘉食堂》受到照顧　楊祐寧：只有專業人員才跟得上

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

陳立農回高雄「倉庫屋頂被吹走」　頂10級風洗頭曝家中災情：很可怕

陳立農回高雄「倉庫屋頂被吹走」　頂10級風洗頭曝家中災情：很可怕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

賴薇如瀏海被一刀剪到眉上3cm！　網看傻「太犧牲」本尊現身回應

高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

舒華在《艾嘉食堂》受到照顧　楊祐寧：只有專業人員才跟得上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NCT127

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 康茵茵、房思瑜遊沖繩遇失火！　濃煙狂竄畫面曝：真的嚇死
  2. 等了5年...NCT127要來台灣了！　見面會時間曝光
  3. 柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的
  4. 網紅「我是江老師」突曝下腹長19公分腫瘤　最嚴重可能要拿掉子宮
  5. Elkie莊錠欣宣布11月首開唱！　加碼預告1好消息：還有哪需要我？
  6. 董仔颱風天外出「裙子飛起大露內褲」！　屁股被看光：好丟臉
  7. 雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因
  8. 快訊／山陀兒颱風攪局！LANY高雄開唱確定取消　主辦宣布全額退票
  9. 「善良、平等是故事的核心」　《荒野機器人》導演受宮﨑駿啟發
  10. 高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366