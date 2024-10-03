夏和熙雙喜臨門　分享保養哲學推新品

記者葉文正／台北報導

迎雙喜！夏和熙出道17年，在綜藝、戲劇等領域都締造亮眼表現，對於自己事業總是完美要求的他，在2024年年底也迎來全新的斬獲，堪稱是個人事業大爆發的一年！

▲夏和熙。（圖／YESBABY提供）

近來他宣告雙喜臨門：主持實境綜藝節目《我們這一攤》播出後深獲觀眾們喜愛，不僅收視吸睛，更一舉入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」肯定；而多年來對於保養努力鑽研，透過生活、旅行來實踐自己，個人品味更是許多年輕人們追隨的指標，他把這些生活累積打造成保養品牌，也正式將於10月誕生與大家分享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夏和熙推出自有品牌。（圖／YESBABY提供）

談起品牌誕生，這其實是夏和熙在保養專業上的多年累積，這是他每天都必須做的事情，每每在鎂光燈前總是以最佳狀態現身，讓人總好奇到底是如何保養的！粉絲們更是不斷地敲碗多年，於是夏和熙決定把多年自身經驗分享出來、加上嚴格品質控管，專業研發出最佳產品來推薦給大家。

夏和熙坦言這過程確實不容易：「品牌醞釀了2年時間，這期間花了許多心思、在別人的產品做功課，每個人家裡都有不一樣的保養品，透過我們的精華液使用，可以運用在不用保養品裡，讓原本不用的保養品復活！」

這也是夏和熙對於產品的嚴格把關：「主持過很多美容節目，走遍世界很多地方，試用過很多產品，累積這些珍貴的經驗，對於健康與美，我很堅持！」

研發過程充滿考驗，夏和熙自己本身是敏感性肌膚，但他親力親為親身體驗產品來作為實驗試用，求好心切的他，在過程中遇到撞牆期，很希望有一個產品可以融合在生活裡，於是自己會反覆東抹西抹，來做不同的試驗。

而多年來在工作外景拍攝的經驗，也讓他把氣候這關鍵都納進去考量，這也是他堅持做到最完美的個性：「天氣、紫外線都會影響皮膚，加上現代人擁有許多工作壓力，我決定花更多時間來研發，就是要把產品做得更好！」