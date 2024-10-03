1年瘦20公斤！牧森挑戰14公里越野跑「抽筋」硬撐完賽

記者許逸群／台北報導

藝人牧森近期受品牌之邀，挑戰14公里「凹豆組」野跑比賽。即使天氣狀況不佳，中途還引發慣性抽筋，他仍堅持完成全程賽事，他說：「我很喜歡戶外活動，也期待很久，雖然中途狀態不好，我還是堅持與抽動的肌肉相處，一路到終點，感覺挺奇妙的。之後還是會想挑戰路跑活動。」

▲藝人牧森挑戰14公里野跑比賽。（圖／周子娛樂提供）

當初得知要參加14公里野跑挑戰，牧森就非常期待，並邀請因拍攝電影《進行曲》培養出好感情的好友劉育仁一起報名。牧森在活動前看了許多影片介紹，了解野跑探險、調節配速的重要。不料活動當天，因連日大雨，泥土地非常濕滑，所幸，常登山的他都還可以適應。

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不料，跑到中段時，牧森兩腿接連抽筋，導致最後三分之一路程相當艱苦。他無奈地說：「這算是老毛病，本來就知道自己比一般人更容易抽筋。」他透露已經有有多補充維生素，並多作拉筋，減緩抽筋的發生，結果第一次挑戰14公里還是抽筋了。

▲藝人牧森跑步過程中雖然一度抽筋，但仍堅持到完賽。（圖／周子娛樂提供）

牧森透露，巡邏的醫護組看見他姿勢反常也有前來關心。他說：「第一次抽筋範圍這麼大，通常會需要立刻停止、休息，但就算一跛一跛，還是堅持與抽動的肌肉相處，一路到終點，這感覺挺奇妙的，在你沒有硬要達到某一個目標的時候，就更有機會感受自己內心當下以及周遭的風景。」

牧森分享自己跟跑步的緣分。曾經自曝從小肉肉的牧森17歲高二那年，靠著每天都跑3K到5K，加上飲食控制以及自主健身，即使跟朋友出去旅行，也會在民宿附近找地方跑步，1年的時間讓體重從87公斤瘦到67公斤，減去20公斤。