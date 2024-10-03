唯一受邀台灣藝人！李玉璽二度登巴黎時裝週　被狂讚「國際李」

記者黃庠棻／台北報導

男星李玉璽應時尚品牌Lacoste之邀赴巴黎時裝週看秀，他是該品牌唯一受邀的台灣藝人，也是他第二次造訪該盛會，笑喊「從時裝週新鮮人，終於踏入門，入職了。」他形容「這次到巴黎感受到城市的鬆弛感，像《艾蜜莉在巴黎》一樣，開始熟悉後，在新環境結交了新朋友，很溫暖。」

▲李玉璽登巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）

李玉璽回想起初次造訪時裝週的緊張感，坦言「就好像我剛踏入演藝圈時，對於什麼事物都不熟悉，不知道要怎麼擺POSE，不知道訪問時該說什麼話，臉上永遠掛了菜鳥這兩個大字，再加上自己個性較為慢熱，不是一個到新環境就能馬上到處交流的人，整個人相當緊繃。」

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▲李玉璽登巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）

所幸，李玉璽在這一年陸續參與巴黎與米蘭時裝週後，越來越熟悉時尚圈的節奏，整個人呈現自在又輕鬆的感覺，就連工作團隊都形容他是「國際李」。

▲李玉璽登巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）

事實上，李玉璽前陣子到韓國拍攝廣告，又因主持實境節目參與朝聖之路，從法國翻越庇里牛斯山通往西班牙聖地的路線，簡直是越飛越紅，他形容此次時裝週跟朝聖之路一樣都是從法國開始，直呼「出席時裝週看秀會根據不同的品牌場合，去調整不一樣的髮型與妝容，反觀朝聖之路身上得背著幾公斤裝備，登山杖不離手，頂著高溫，僅擦隔離霜就讓太陽狂曬，這趟行程大概流了百萬滴汗，是兩個完全不同的體驗。」

▲李玉璽主持實境節目參與朝聖之路。（圖／亞洲旅遊台提供）

此外，李玉璽也在參與時裝週期間，也抽空造訪巴黎有百年歷史的莎士比亞書局，令他印象深刻的不只店內不能拍照，還有有人流管制外，是進到裡面除了有超級多書籍，還有很多充滿故事的照片書桌跟打字機，讓他相當驚喜。

▲李玉璽登巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）