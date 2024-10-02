春風轉戰電影圈「二度獲金馬提名」　興奮爽喊：跟這些正港猛的同框！

記者蕭采薇／台北報導

本土天團911成員春風（洪瑜鴻）近來轉戰電影界有成，繼去年以《請問，還有哪裡需要加強》雙雙獲得金馬和北影新人獎入圍後，今年再以電影《白衣蒼狗》入圍最佳男配角，他得知後興奮爽喊：「感恩大家，我愛你們！」

▲春風主演《白衣蒼狗》電影探討沈重人性道德議題。（圖／混血兒娛樂提供）

春風此次再獲得金馬入圍肯定，他興奮的說：「謝謝評審，能與這些正港猛的同框，已經是莫大榮幸。也感恩大家，我愛你們！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春風已二度獲得金馬獎提名。（圖／混血兒娛樂提供）

不過今年的「最佳男配角」競爭激烈，甚至有兩位「金馬影帝」入圍，包括《默視錄》李康生和《餘燼》的莫子儀，此外還有《角頭-大橋頭》的施名帥、《小雁與吳愛麗》的曾國城。施名帥得知當下正和太太朱芷瑩在南韓，因為時差關係還以為自己沒入圍。曾國城則在錄影中，尚未得知消息。

▲莫子儀在電影《餘燼》中，一人分飾父子兩角。（圖／本地風光提供）

評審評價莫子儀《餘燼》的演出有種「邪惡的優雅」，他也透過片商表示：「謝謝評審們，謝謝鍾孟宏導演，謝謝金士傑老師、銘忠、張震和全體劇組同仁們照顧。期待11月15日跟大家一起進戲院欣賞《餘燼》。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！