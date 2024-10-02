女歌手日本看演出「突被陌生男搭訕」　對方竟是樂團主唱！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手163braces為2024六都電競賽事創作主題曲〈黎明〉並首度現場演唱，163braces表示，看到大家對於自己熱愛的事情（打遊戲）如此有儀式感，覺得很尊重，也希望能將創作〈黎明〉的心情傳達出去。此次演出，163braces特別邀請日本繪師DEPPA繪製單曲封面，並請造型師打造出近似封面的動漫感服裝。

▲163braces。（圖／形上娛樂提供）

163braces此次回到家鄉高雄演出，雖然因為緊張和擔心觀眾會不會還沒睡醒，但在現場看到許多熟面孔，獲得熱情的回應，讓她放鬆了許多。她也鼓勵參賽的玩家們，不管是不是名義上的贏家，能夠在團隊合作下一路走來都已經是狠角色了。

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163braces過去因翻唱日文歌曲在網路上爆紅，寫完〈黎明〉後，她靈感乍現，決定自己翻唱自己，找來日本友人協助填詞，推出〈黎明〉的日文版本，並請斜槓日文翻譯的福夢貝斯手奕勛擔任配唱。

日前福夢前往日本浮現祭演出，163braces也同行觀摩，當時在台下觀看演出時正好被一名日本人搭訕，原來對方是也來參與浮現祭演出的「ALASKA JAM」樂團主唱，並且在很久以前就已經追蹤了163braces的頻道，163braces表示：「完全沒想到會被日本的觀眾認出來並且是以這樣驚喜的方式相認，宇宙的安排太奇妙！」而在日本期間，她每天晚上都會以冒險的心情隨意找一間居酒屋吃飯，直呼：「第一次吃到生馬肉覺得很新鮮也很美味！」