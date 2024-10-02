夏于喬出道24年「首戰金馬」就入圍影后　激動發聲：感覺不太真實

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎2日公布入圍名單，電影《小雁與吳愛麗》入圍包括最佳女主角夏于喬、最佳男配角曾國城和最佳女配角楊貴媚，是本屆提名的贏家之一。夏于喬和楊貴媚當下正在參與釜山影展，一下紅毯就得知好消息，可說是喜上加喜。

▲《小雁與吳愛麗》母女檔（右起）楊貴媚、夏于喬雙雙入圍金馬獎。（圖／記者湯興漢攝）



夏于喬表示：「這是我第一次參與金馬獎，能夠和媚姐跟城哥一起入圍真的很開心，現在的感覺還有一點不太真實，謝謝評審讓我擁有這個美麗的夢，太開心了。」楊貴媚則表示：「感謝評審，感謝書宇導演，感謝所有演職工作同仁。」

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▲楊貴媚、夏于喬以《小雁與吳愛麗》入圍當下，正在參加釜山影展紅毯。（圖／翻攝自Naver）

夏于喬的老公，同時也是該片導演的林書宇也表示：「非常開心《小雁與吳愛麗》受到金馬評審的青睞。超現實地在明星雲集的釜山紅毯得知入圍名單，看到幕前幕後的夥伴們都受到肯定真的很感動，尤其是看到我心中的最佳女主角入圍了，真的非常感謝評審。10月10號即將在全台上映，希望這消息會讓更多觀眾來看我們的電影，感恩再感恩。」

▲《小雁與吳愛麗》讓夏于喬首次入圍金馬獎。（圖／記者湯興漢攝）

此外，難得跨足大銀幕的曾國城，這回沒有插科打渾，演技也獲得評審肯定入圍「最佳男配角」。金馬執委會執行長聞天祥表示，曾國城在片中有相當犧牲的演出，令人印象深刻。不過由於他正在節目錄影中，還沒得知好消息。

▲《小雁與吳愛麗》曾國城（左）和楊貴媚（右）演技都受到肯定。（圖／牽猴子提供）

今年台片依舊百花齊放，人氣作品《鬼才之道》狂入圍１１項大獎，影帝方面由喜翔、張震、游學修等爭奪，吳君如、張艾嘉、夏于喬等則入圍影后，堪稱神仙打架。