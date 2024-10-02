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Joeman出差紐約「光機票就35萬」！　公開12天花費認後悔：壓力很大

記者王靖淳／綜合報導

網紅Joeman以開箱、介紹美食等相關影片走紅，最近他在頻道上傳影片分享，日前帶兩名員工到紐約拍片的總花費，透露平均一天花6萬多，三個人機票費用353484，總共花費達76萬元，他坦言對一些支出感到後悔，同時也表示，「流量是我們YouTuber這行最重要的KPI，所以其實我的壓力很大。」

▲▼Joeman公開出差花費。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman公開去紐約出差的花費。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman表示，這趟紐約行，他與兩名員工的機票費用就高達353484元，其中Joeman選擇商務艙，花費將近21萬元。他解釋，由於紐約的長途飛行需要15至16小時，他希望保持最佳狀態來拍攝影片，因此選擇商務艙，不過他也直言「到現在還是有點後悔」，並表示這筆費用非常昂貴，甚至可以買一個香奈兒包或去三次日本。

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▲▼Joeman公開出差花費。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman坦言去紐約出差花了76萬。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

住宿方面，Joeman透露和團隊住了10天，總花費為147388元，平均每晚約14000元。他表示，紐約的物價非常高，這樣的住宿費其實已經算便宜。除了機票和住宿外，他們還參觀多個景點，包括自由女神像以及洋基球場，行程票券的花費為56025元。此外，交通費用18390元、飲食費50282元、購買紀念品29223元，以及支付員工薪資100000元，總共花費達76萬元。

▲▼Joeman公開出差花費。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman透露去紐約出差，平均一天花6萬多。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

最後，Joeman提到，這次紐約行拍攝了11到12支影片，從製作影片的角度來看，他認為這樣的花費是可以接受的。他強調，YouTuber的流量是最重要的KPI，對於這趟旅程的投入與回報，他坦言壓力很大，儘管影片流量可能未達到預期，但他對影片的美學效果感到滿意，認為團隊已經盡力呈現出最好的畫面。

▲▼Joeman（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman坦言對於部分花費感到後悔。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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