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應援沒看鏡頭！啦啦隊正妹芮妮「遭粉絲辱罵」躲廁所痛哭　隊友怒開戰

記者田暐瑋／綜合報導

味全龍啦啦隊成員芮妮外型甜美，日前在球賽活動後遭粉絲罵「拍照沒看鏡頭」，情緒大受影響，在廁所痛哭時被隊友昆娜拍下PO網，另名隊友賴可怒嗆該名粉絲：「我想可能沒有一個啦啦隊可以符合你的需求。 」說明啦啦隊員在現場要顧及太多事情，一切互動只能盡力，更質疑對方：「確定是真的粉絲ㄋㄟ^^？」

▲芮妮被粉絲罵哭。（圖／翻攝自芮妮、賴可IG）

▲芮妮被粉絲罵哭。（圖／翻攝自芮妮IG）

芮妮日前在Threads發文，難過表示因為資源和時間的限制，無法完全符合每位支持者的期望，但自己一直都很盡力，「希望大家能體諒我們在舞台上的時候，無法顧及每一位粉絲的鏡頭，有任何鏡頭拍我的時候，我也是真的感到珍惜且開心…」最後她仍強打精神，不希望該粉絲遭到公審，強調自己致力於做好每一個當下，盡力維護和粉絲間的良好關係。

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▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲芮妮發文。（圖／翻攝自芮妮Threads）

當看到芮妮被粉絲辱罵後，跑到廁所爆哭，隊友賴可透露，芮妮一開始有向粉絲解釋：「我有看你的時候剛好你在拍其他人。」雖然該粉絲事後道歉，但賴可仍不滿直言：「你有勇氣跳出來承認我也覺得勇氣可嘉，但這些都不是你可以情勒她的理由。好聚好散，謝謝你曾經對她、對球隊的支持，也謝謝你犧牲自己，給平常也將情勒偶像視為理所當然的粉絲一個借鏡。」但此篇貼文已被刪除。

▲芮妮被粉絲罵哭。（圖／翻攝自芮妮、賴可IG）

▲賴可氣槓粉絲。（圖／翻攝自賴可IG）

賴可事後另外發文解釋，應援現場充斥著大砲鏡頭，粉絲的臉都被擋住，隊員難以分辨誰是誰，也難滿足特定的個人要求，「當啦啦隊都會通靈？專心應援才是第一優先，台下也不只你一個球迷，何況你位置也不在人家正前方，確定是真的粉絲ㄋㄟ^^？」

▲芮妮被粉絲罵哭。（圖／翻攝自芮妮、賴可IG）

▲賴可氣槓粉絲。（圖／翻攝自賴可IG）

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