50歲林曉培暴瘦「25年前禮服都穿得下」　驚人狀態曝光

記者蔡琛儀／台北報導

慶祝出道25週年，林曉培聯手客家電視台舉辦「SHINO RESTART→林曉培 初心。登場」千人演唱會，除了在歌曲編排上有特別的安排，為了保持最佳的演出狀態，她也進行嚴格的飲食控管和運動訓練。

▲林曉培出道25年將開唱。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

愛吃辣的她表示，最近暫時忌口，更要暫時戒斷最愛的拉麵和米飯，除了基本的運動之外，每一次的練團她也火力全開，把每一次的練團都當作正式演出練習，笑說：「演唱會來因為這次的歌曲蠻多真的還蠻難唱的，唱歌真的是最好的運動。」

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她先前上節目宣傳演唱會時，帶著1999年赴美參加MTV頒獎典禮的黃色戰袍，被主持人張瑞夫問她是否還穿的下？她表示前一晚有試穿，看來瘦身有成還可以穿得下。不過被問到是否有機會在演唱會上重披戰袍？她幽默表示：「歲月還是會改變一些事情的，所以即便穿得下，不代表你穿得出當時的風采了。」笑說：「我如果現在穿應該也是一個坐立難安的狀態，所以完全不考慮。」

▲林曉培帶著25年前去美國參加MTV頒獎典禮的黃色案袍。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

此外，林曉培原本受邀擔任那那大師的演唱會嘉賓，卻因兩人演唱會相差一天忍痛婉拒，因此她特別在近日探班那那大師彩排，還第一次自己熬了菜脯雞湯帶出門，為那那大師打氣，她害羞表示：「有點不好意思，好險大家沒有嫌棄。」