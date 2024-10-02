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台北颱風假出太陽！　他才虧注意防曬「下秒險被強風吹倒」：不是開玩笑

記者田暐瑋／綜合報導

山陀兒颱風逼近台灣，全台22縣市宣布停班停課，台北天氣仍然晴朗無風雨，引發部分民眾議論：「為什麼要放假？」主持人謝曜州出門上班時，拍下陽光明媚的照片，開玩笑要大家注意防曬，怎料後來差點被吹倒，直呼：「這不是開玩笑！」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲山陀兒颱風影響全台放假一天，台北市天氣晴朗微風無雨。（圖／記者林敬旻攝）

主持人謝曜州今晨準備前往電視台工作時，拍下外面出太陽的照片，開玩笑地提醒大家要注意防曬，半小時後他留言更新天氣狀況，直呼：「這不是開玩笑，瞬間強風差一點把人帶車吹倒，大家外出還是小心。」

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▲謝曜州出門差點被強風吹倒。（圖／翻攝自謝曜州臉書）

▲謝曜州出門差點被強風吹倒。（圖／翻攝自謝曜州臉書）

因颱風牛步，今日似乎對北部干擾不大，外界質疑北北基桃放假不合理，新北市長侯友宜表示，早上氣象署官方提供的實際風速觀測值顯示北海岸陣風已達10級，符合停班課標準，最大陣風市區也將達9級、郊區達11級。新北市府表示，從今天下半天開始，新北市風雨會逐漸明顯，今天晚上開始會有強降雨情形。

▲謝曜州出門差點被強風吹倒。（圖／翻攝自謝曜州臉書）

▲謝曜州出門差點被強風吹倒。（圖／翻攝自謝曜州臉書）

蔣萬安也指出，最主要決定是否停班停課共有4個因素，第一，北部山區部分確實會造成可能災情，必須要及時做各項因應；第二，基北北桃4縣市就是一日共同生活圈，如果沒有同步，會造成生活困擾；第三，今天傍晚、下午開始風雨勢將增大，此時剛好會遇到很多民眾下班或放學，一定是以市民安全通勤的便利性為最優先考量；最後，停止上班上課是要讓所有民眾能即時做各項防颱因應，在家做好各項防颱準備。

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