《超時空愛殺》原定男主角意外身亡！　導演心痛換角背後故事有洋蔥

記者蕭采薇／台北報導

電影《超時空愛殺》由女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）和《1917》男主角喬治麥凱（George MacKay）飾演。不過其實導演貝特朗·波尼洛（Bertrand Bonello）原本屬意由曾和他合作過的《巴黎聖羅蘭》中扮演時裝設計師YVES SAINT LAURENT的法國男星加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）擔任男主角，不幸男主角因意外身亡因此才決定換角色。

▲《超時空愛殺》。（圖／聯影提供）

加斯帕德尤利爾在2022年1月19日因滑雪事故意外喪生，《超時空愛殺》的拍攝工作因此再次延期，而《昏迷》就成了尤利爾生前的最後一部電影。尤利爾去世後，貝洛尼向《綜藝》表示自己會選擇非法語演員來頂替尤利爾的位置。導演貝洛尼為了避免外界拿這位演員和尤利爾作比較，因此決定選用英國或美國的演員，最終由英國演員喬治麥凱（George MacKay）擔任男主角。

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尤利爾尤利爾過去最為人所知的電影角色就是在《人魔崛起》中扮演年輕的漢尼拔萊克特，也曾經參與演出的美國漫威影集《月光騎士》（Moon Knight），他在片中飾演安東莫加特（午夜人）是一個反派，專門竊取藝術品和珠寶的大盜。

▲《超時空愛殺》。（圖／聯影提供）

《超時空愛殺》女主角蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）曾在2014年在同樣導演貝特朗·波尼洛執導的電影《巴黎聖羅蘭》扮演紅髮女郎露露·德·拉法萊絲 （Loulou de la Falaise），是一位時尚設計師也是伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的靈感繆斯。若加斯帕德尤利爾還活著，《超時空愛殺》將會是三人重新相聚，原班人馬能一同再次合作演出。