ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《超時空愛殺》原定男主角意外身亡！　導演心痛換角背後故事有洋蔥

記者蕭采薇／台北報導

電影《超時空愛殺》由女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）和《1917》男主角喬治麥凱（George MacKay）飾演。不過其實導演貝特朗·波尼洛（Bertrand Bonello）原本屬意由曾和他合作過的《巴黎聖羅蘭》中扮演時裝設計師YVES SAINT LAURENT的法國男星加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）擔任男主角，不幸男主角因意外身亡因此才決定換角色。

▲《超時空愛殺》。（圖／聯影提供）

▲《超時空愛殺》。（圖／聯影提供）

加斯帕德尤利爾在2022年1月19日因滑雪事故意外喪生，《超時空愛殺》的拍攝工作因此再次延期，而《昏迷》就成了尤利爾生前的最後一部電影。尤利爾去世後，貝洛尼向《綜藝》表示自己會選擇非法語演員來頂替尤利爾的位置。導演貝洛尼為了避免外界拿這位演員和尤利爾作比較，因此決定選用英國或美國的演員，最終由英國演員喬治麥凱（George MacKay）擔任男主角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤利爾尤利爾過去最為人所知的電影角色就是在《人魔崛起》中扮演年輕的漢尼拔萊克特，也曾經參與演出的美國漫威影集《月光騎士》（Moon Knight），他在片中飾演安東莫加特（午夜人）是一個反派，專門竊取藝術品和珠寶的大盜。

▲《超時空愛殺》。（圖／聯影提供）

▲《超時空愛殺》。（圖／聯影提供）

《超時空愛殺》女主角蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）曾在2014年在同樣導演貝特朗·波尼洛執導的電影《巴黎聖羅蘭》扮演紅髮女郎露露·德·拉法萊絲 （Loulou de la Falaise），是一位時尚設計師也是伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的靈感繆斯。若加斯帕德尤利爾還活著，《超時空愛殺》將會是三人重新相聚，原班人馬能一同再次合作演出。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

BLACKPINK Rosé「超細鳥仔腳」現身！　網驚：看起來要斷了

BLACKPINK Rosé「超細鳥仔腳」現身！　網驚：看起來要斷了

憂吳慷仁拖累《甄嬛傳》下架！陸網急備份存檔　表態文反遭檢舉炎上

憂吳慷仁拖累《甄嬛傳》下架！陸網急備份存檔　表態文反遭檢舉炎上

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

直擊坤達柯佳嬿合體約會！她亮出無名指鑽戒等老公　情侶裝甜蜜放閃

韓14年模範夫妻撕破臉！　「互告對方外遇友人」

BLACKPINK Rosé「超細鳥仔腳」現身！　網驚：看起來要斷了

憂吳慷仁拖累《甄嬛傳》下架！陸網急備份存檔　表態文反遭檢舉炎上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

超時空愛殺

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 全台颱風假！吳淡如女兒「早起讀書」　超懂事1句話：爸媽感激涕零
  2. 王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰
  3. 56歲美魔女歌手才遇車禍、家人過世　又傳噩耗...痛哭2天告別摯愛
  4. 王柏傑床上「遲射」性事遇難關！　壓力太大…神隱斷聯分手女友
  5. 20歲台灣鮮肉「TikTok擁180萬粉」參戰選秀　驚人背景曝光！
  6. 安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻心痛淚
  7. 陳致遠蹭兄弟象遭炎上！　網友威脅「女兒等著被侵犯」林秀琴怒報警提告
  8. 選千葉真一冥誕結婚！真榮田鄉敦「斷開1年9個月婚」　關鍵原因曝光
  9. 50歲林曉培暴瘦「25年前禮服都穿得下」　驚人狀態曝光
  10. 台北颱風假出太陽！　他才虧注意防曬「下秒險被強風吹倒」：不是開玩笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366