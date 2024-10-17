金鐘59倒數！ 金鐘視后蔡淑臻現今「高姿態」曝

娛樂中心／台北報導

女星蔡淑臻以模特兒身份出道，踏入演藝圈已有超過20年之久，曾演出過多部偶像劇，包含《惡魔在身邊》、《小資女孩向前衝》、《犀利人妻》等，近年來開始改變戲路，2023年以《村裡來了個暴走女外科》奪得金鐘視后寶座。

▲蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》奪得金鐘視后。（圖／記者李毓康攝）

蔡淑臻奪下《村裡來了個暴走女外科》金鐘最佳女主角後，也著手第二季的製作，坦承劇本依舊還在修改階段，雖然近期鮮少出席公開活動，但熱愛突破自我的她也沒有閒著，近期積極發展Instagram短影音，試圖做一些不同嘗試，也透過留言與回覆與網友拉近距離，與影像創作者小冰合作推出「菜鳥臻」系列短片，包含到菜市場買衣服搭出時尚裝扮、在西門町當起街頭攝影師、在辦公室玩遊戲等，每一則都引起許多網友迴響，紛紛留言「又被圈粉了」、「沒想到阿臻私底下這麼可愛」、「有夠親民」等。

▲蔡淑臻近期積極發展短影音。（圖／翻攝自Instagram／janel.tsai）

蔡淑臻10/6亮相出席海芙電音雙波代言記者會，採訪時記者也笑說：「明明一段時間未見，但一看到淑臻又讓我覺得這段時間是靜止了嗎！」蔡淑臻保養得宜，從以前就不吝分享自己一年會施打兩次海芙音波來維持肌膚的緊實度及輪廓曲線，然而，今年更加上品牌新推出的海芙電波，以全新科技的單極電波，增添畫龍點睛的澎潤效果。電音雙波相輔相成，也讓蔡淑臻的儀態完美展現了活動主題-「我的姿態，最佳狀態」。

▲蔡淑臻擔任海芙電音雙波代言人。（圖／翻攝自Facebook／海芙電音雙波）

第59屆金鐘獎即將舉行頒獎典禮，雖然沒有新的演藝作品入圍，但金鐘視后蔡淑臻將擔任頒獎人，她也透露戰袍還沒準備好，笑對鏡頭喊：「拜託廠商來找我！」，金鐘盛事進入倒數階段，也讓人更期待本週蔡淑臻會以怎樣的絕美「高姿態」再度吸引觀眾眼球。