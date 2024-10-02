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籃籃關心楊繡惠恐遭踢出《衝衝衝》？　「超硬靠山曝光」：大家搶著要

記者田暐瑋／綜合報導

楊繡惠控訴在《天才衝衝衝》節目中被徐乃麟當眾罵「賤」，兩人因此撕破臉，事件曝光後，許多圈內好友表達關心，特別是節目固定班底的籃籃，有人擔心籃籃可能會因為「選邊站」失去工作，對此，楊繡惠在直播中澄清籃籃的立場，更透露籃籃不會沒工作的原因。

▲楊繡惠收到籃籃訊息感動落淚。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

▲楊繡惠收到籃籃訊息感動落淚。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠1日開直播，談到這次自己反應如此激烈的原因，是因為對某些字眼非常敏感，尤其是侮辱性的字眼，平常怎麼開玩笑都沒關係，但只要說到特定字眼，就會瞬間爆發，「我覺得這個字眼講出來會藐視對方的爸爸、媽媽。」

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提到籃籃傳訊關心自己，大讚對方是一位非常照顧朋友感受的人，曾在出國購物時會特別挑選徐乃麟喜歡的花生作為禮物，楊繡惠強調，籃籃對她和徐乃麟都很關心，在事件發生後也有聯繫徐乃麟，並沒有偏袒任何一方，「她不會說只有挺我，不挺乃哥，不會這樣。」

▲ 籃籃頭戴惡魔帽化身「暗黑酷妹」一改甜美形象！　網驚：認不出來。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）

▲籃籃。（圖／翻攝自籃籃臉書）

至於外界憂心籃籃會不會因此丟掉《衝衝衝》工作？楊繡惠也表示，籃籃的經紀人正是《天才衝衝衝》節目的負責人，這也是籃籃不會失去工作的主要原因，開玩笑稱籃籃的地位大家都搶著要，「我會沒工作，籃籃不會沒工作，好不好。」

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