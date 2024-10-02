直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

▲擁有超高人氣的短今曾表示希望今年能出嫁。（圖／CTWANT提供）

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中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員短今，日前受訪才說適婚年齡已到，許願今年完成終身大事，但9月剛迎來33歲生日的她，被時報周刊CTWANT目擊疑似和另一半上演「分手擂台」，但男方到最後一刻都展現紳士風度，不僅開門送短今上車，還一直目送著愛人離去的背影，最後忍不住悲從中來掉了男兒淚，令人看了都跟著鼻酸。

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9月26日下午3點半左右，短今和慈妹站現身台北市捷運行天宮站出口前聊天，2人的身高差加上亮眼的打扮，令經過的路人都忍不住多看一眼。不過正當雙姝聊得正愉快時，前一秒還在仰頭大笑，下一秒短今不知為何忽然臉色大變悲從中來，淚珠大顆大顆落下，她連忙用手擦拭剛流下來的眼淚，這突來的情緒轉折讓一旁的慈妹連忙伸手拍背安慰。

▲短今和慈妹在路邊有說有笑，氣氛相當愉快。（圖／CTWANT提供）

▲不知道說到什麼話題，短今忽然悲從中來在捷運站外哭了起來，慈妹連忙伸手拍拍安撫。（圖／CTWANT提供）

▲在慈妹的安慰下，短今很快恢復鎮定，也重拾笑容跟對方道別。（圖／CTWANT提供）

或許是慈妹安慰的功夫好，或是短今的情緒控管能力佳，她很快地便恢復平靜，儘管眼神還有些空洞，但仍努力揚起笑容，和慈妹揮手說再見。3點46分，短今獨自搭乘公車，接著走進台北市中山區一飯店與一名女性友人見面，2人走上2樓餐廳，直到晚間約7點才步出飯店。

道別女友人後不久，一名穿著襯衫的斯文男子來到飯店門口與短今會合，目測男子身高應該有達到短今擇偶標準的180公分。只不過短今似乎還是重重心事，對比斯文男見到她洋溢的笑臉，她的反應卻顯得有些冰冷有心事，也始終和男子保持社交距離，但2人一起到壽司店共進晚餐。

▲和慈妹分開後，短今中間與女性友人碰面，3小時後一名身穿襯衫的斯文男子前來接短今，男方顯得很高興。（圖／CTWANT提供）

▲短今陪同男子到壽司店進食，但表情始終冷漠似有心事。（圖／CTWANT提供）

▲離開壽司店，短今和斯文男選擇搭乘公車，等紅燈時男方手放在短今身後小心翼翼護著，在公車上雙方距離終於靠近許多。（圖／CTWANT提供）

8點50分，短今先走出餐廳門口等候，斯文男隨後現身，還展現紳士地幫短今提著隨身提袋，不禁讓人好奇2人關係。或許是填飽了肚子，心情也跟著轉好一些，2人選擇環保愛地球，一起散步去搭公車，而這段過程中，彼此間的距離明顯縮短了，過馬路時斯文男不但把手扶在短今身後，在公車上還不時將頭靠向短今，試圖按耐女方的情緒。

9點14分，2人來到中山區某住宅區，由短今在前面走進一處公寓，斯文男則緊跟在後頭。時間來到39分鐘後，他們一前一後走出公寓，男子此時也已把身上的襯衫換成運動休閒服，唯一不變的是，他還是貼心地幫女方拿著提袋。由此可知，這邊並不是短今的住處，應該是男方的家，但是短今看來熟門熟路。

▲下公車後，短今熟門熟路地走進一處公寓，斯文男則跟在後頭。（圖／CTWANT提供）

▲換完裝的斯文男，陪短今出門等車，手上還幫女方提著袋子，但臉上已失去原有的神采。（圖／CTWANT提供）

離開公寓後，斯文男陪短今在路邊等車，過程中雙方表情都頗為凝重，原本還能保持笑容的男方似乎也笑不出來，氣氛比天氣冷了許多。計程車抵達後，男子將提袋交還給短今，看到她上車坐定後，還幫忙把車門關上，並彎腰與車內的佳人道別，但此時男生的情緒好像已經快繃不住。

▲等到計程車抵達，短今坐入計程車，男子幫忙關門但沒急著離開。（圖／CTWANT提供）

▲待目送短今搭著車離去後，男子忍不住在街頭掉下男兒淚，看起來情緒非常低落。（圖／CTWANT提供）

門關上後，男子並未馬上離開，而是站到車邊目送短今離去，但坐在車上的短今轉過頭去，並未把視線放在男子身上。等計程車離去後，男子走過馬路，終於難忍悲傷情緒，就這樣在大馬路上，眼淚嘩啦啦地往下流，令人十分好奇2人之間的感情是否生變。

對於短今與斯文男是否交往又分手，短今經紀公司表示不清楚是什麼事情，「不回應，謝謝」。

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