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YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，最近兩人頻爆分手，雙方始終沒有正面回應，男方日前拍片坦言「一切歸零」，今（1）日更透過社群限動透露去菲律賓玩，不過身旁依舊不見女方的身影，一舉一動備受外界關注及討論。

▲▼Andy（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲Andy是YouTuber眾量級成員。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

透過Andy在IG發布的限動內容可見到，一架飛機正在天空中飛行，背景為多雲的天氣。他在照片中使用三個表情符號，包括一棵棕櫚樹、閃亮的星星以及菲律賓國旗，暗示自己正在前往旅遊目的地。Andy分享搭機的自拍照，畫面中他戴著口罩，穿著淺色襯衫，表情看起來有些疲倦。他在照片詢問粉絲們的近況：「颱風天你們一切都好嗎？」並附上「我安全」和「我也想出國躲颱風」等兩個選項。

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▲▼Andy（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲Andy發文透露去菲律賓玩。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

緊接著，Andy秀出從飛機窗戶看出去所拍的照片，雲層看起來如棉花糖一般，他特別打上文字：「雲海棉花糖送給你們吃。」顯示出他對於出遊的愉快心情，不忘與粉絲們分享美麗的景色。最後，Andy分享一張坐在一艘船窗戶旁的自拍，只見他手靠在窗邊，對鏡頭露出驚訝的表情，並在照片下方附上與粉絲互動的選項「請載我離開暴風圈？」、「颱風假好」。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Facebook／crowd520）

▲眾量級頻傳分手。（圖／翻攝自Facebook／crowd520）

事實上，Andy日前宣布重啟個人頻道，同時也發布一支影片，內容是他重回與家寧過往一起拍片的小套房，不過卻被眼尖的網友發現，裡面已看不見女方的私人用品，他在影片中沉重說道「現在一切歸零重新來過」、「謝謝生命出現過的每個人」，甚至還在資訊欄表示：「時間會給你們答案的。」除了讓分手的傳聞再度甚囂塵上之外，如今他發布動態透露人不在台灣，也讓外界對於雙方的感情現況感到好奇。

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關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手, 交往

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