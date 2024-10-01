南珉貞收到台粉豪送iPhone 16 Pro！「奢華套裝」她驚喜：太有Sense

記者劉宛欣／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞（남민정），因與南韓女星朴敏英有幾分相似，被粉絲封為「棒球場的朴敏英」。近日她再度從南韓飛來台灣進行接下來的工作，機場聚集了大批粉絲接機，粉絲紛紛準備各種零食來滿足以「挑食」著稱的她，其中最引人注目的，就是有人大手筆送出iPhone 16 Pro，還附上了各種配件。

▲南珉貞來台後相當認真體驗與融入在地生活，深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自南珉貞Instagram）

南珉貞這次來台與妹妹結伴，在機場遇到大批粉絲接機，Instagram上她轉發了一系列的現場影片、照片，收下粉絲用心準備的禮物後，她回到住處也迫不急待將所有零食、信件等攤開，沒想到其中竟然驚見iPhone 16 Pro，而且還是這一代新的顏色，此外還附上了充電器套組、行動電源、手機殼，讓她感動直呼「真是太有Sense了！」

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▲南珉貞收到粉絲送的iPhone。（圖／翻攝自南珉貞Instagram）

事實上，除了南珉貞本人擁有高討論度以外，先前她曬出妹妹首次露臉的影片時，也引發討論。好友Judy笑說「妹妹更漂亮耶，好的都遺傳妹妹了」，讓南珉貞相當無言，影片中妹妹還自我介紹，羞澀地用中文說「大家好，我是南至苑」，而南珉貞馬上開玩笑補充道「身高比我高一點點，長得比我醜一些些」。