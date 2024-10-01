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凱特貝琴薩遭控拖欠按摩費！　氣炸反咬「性侵」：他很清楚真相

記者劉宛欣／綜合報導

英國知名女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）曾主演《珍珠港》、《凡赫辛》、《攔截記憶碼》、《決戰異世界》等經典作品為人所知。近日，外媒報導她被一名按摩師Nick Abramovic指控拖欠了約3000美元（約台幣9.5萬元）的服務費。怎料，貝琴薩方面卻反駁，指出她在服務過程中遭到性侵，因此拒絕支付，雙方各執一詞，局勢陷入僵局。

▲凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）。（圖／達志影像）

▲凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）被指控拖欠費用。（圖／達志影像）

根據《Page Six》報導，Nick Abramovic表示是於今（2024年）年8月透過朋友介紹為凱特貝琴薩提供按摩服務，進行了3次後卻未收到酬勞。然而，貝琴薩方面透過律師反控，怒訴Nick Abramovic涉嫌性侵與毆打，並強調：「這名『身體創傷治療師』Nick Abramovic非常清楚自己為何沒有收到款項。」雙方各執己見。

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凱特貝琴薩減肉再拍《決戰異世界：未來復甦》。(圖／索尼)

▲凱特反控按摩師性侵。（圖／索尼提供）

對此，Nick Abramovic澄清按摩過程中並未要求凱特脫衣，且按摩不使用任何按摩油，他主要採用伸展、聲音及呼吸療法，並以非侵入性方式進行。他還表示，自己通常會全程錄影，以便客戶回顧服務過程，但貝琴薩第一次來到他的工作室時，便以隱私為由要求關閉錄影，這使他無法提供相關證據佐證。

針對這些指控，凱特貝琴薩的律師Marty Singer反駁稱，貝琴薩從未聽說Nick Abramovic提議錄影的事，對方的說法難以令人信服。Nick Abramovic則出示了兩人間的對話截圖，顯示凱特貝琴薩在8月4日進行第一次服務後曾發訊息表達「非常喜歡」，甚至還邀請他參加家庭聚會。雙方最終共進行了三次服務，但當他向貝琴薩要求支付酬勞時，卻收到她律師的法律函，令他相當困惑。

目前，凱特貝琴薩方表示事件已進入警方調查階段，相關細節暫不便透露。

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