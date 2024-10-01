《九龍城寨之圍城》合體！武術傳奇董瑋睽違7年重返大銀幕

記者許逸群／台北報導

香港全新動作電影《武替道》集合《九龍城寨之圍城》班底，由《九龍城寨之圍城》監製陳羅超擔任監製，新生代導演梁冠堯、梁冠舜執導，集合了劉俊謙、伍允龍及蔡思韵，聯手香港傳奇武術指導董瑋共同演出。

▲傳奇武術指導董瑋（中）睽違7年重返大銀幕。（圖／華映娛樂提供）

影壇傳奇武術指導董瑋時隔7年，再度重返螢光幕前，扮演過氣的動作指導，董瑋的經歷和氣場成為導演眼中的不二人選，和蔡思韵扮演一對疏離的父女，但蔡思韵嘆說可惜：「希望下次能和前輩合作時可以有打戲。」

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電影中主角、過氣的動作指導李森，董瑋被導演視為不二人選。70歲的董瑋從11歲就進入影壇成為童星，16歲開始做龍虎武師，曾在李小龍的《龍爭虎鬥》中演出並擔任替身，在80年代初期演出多部電視戲而廣為人知，還曾到台灣拍攝電視劇。

▲董瑋與蔡思韵扮演一對疏離的父女。（圖／華映娛樂提供）

董瑋後來將工作重心轉移到幕後擔任武術指導，在超過50年的動作生涯中，兩度獲得金馬獎最佳動作設計，更七度獲得香港金像獎最佳動作設計，堪稱是業界傳奇，大師級的動作指導。

另外，蔡思韵再次和男友劉俊謙一起合作電影，但兩人只有一場對手戲。而劉俊謙在片中扮演熱血動作替身，常常打到渾身傷，被問到是否會感到心痛，蔡思韵說：「不會心痛，我覺得他是一個專業的演員，我也很相信他，也相信現場的動作指導會顧到安全。」