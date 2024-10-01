ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《九龍城寨之圍城》合體！武術傳奇董瑋睽違7年重返大銀幕

記者許逸群／台北報導

香港全新動作電影《武替道》集合《九龍城寨之圍城》班底，由《九龍城寨之圍城》監製陳羅超擔任監製，新生代導演梁冠堯、梁冠舜執導，集合了劉俊謙、伍允龍及蔡思韵，聯手香港傳奇武術指導董瑋共同演出。

▲電影《武替道》。（圖／華映娛樂提供）

▲傳奇武術指導董瑋（中）睽違7年重返大銀幕。（圖／華映娛樂提供）

影壇傳奇武術指導董瑋時隔7年，再度重返螢光幕前，扮演過氣的動作指導，董瑋的經歷和氣場成為導演眼中的不二人選，和蔡思韵扮演一對疏離的父女，但蔡思韵嘆說可惜：「希望下次能和前輩合作時可以有打戲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影中主角、過氣的動作指導李森，董瑋被導演視為不二人選。70歲的董瑋從11歲就進入影壇成為童星，16歲開始做龍虎武師，曾在李小龍的《龍爭虎鬥》中演出並擔任替身，在80年代初期演出多部電視戲而廣為人知，還曾到台灣拍攝電視劇。

▲電影《武替道》。（圖／華映娛樂提供）

▲董瑋與蔡思韵扮演一對疏離的父女。（圖／華映娛樂提供）

董瑋後來將工作重心轉移到幕後擔任武術指導，在超過50年的動作生涯中，兩度獲得金馬獎最佳動作設計，更七度獲得香港金像獎最佳動作設計，堪稱是業界傳奇，大師級的動作指導。

另外，蔡思韵再次和男友劉俊謙一起合作電影，但兩人只有一場對手戲。而劉俊謙在片中扮演熱血動作替身，常常打到渾身傷，被問到是否會感到心痛，蔡思韵說：「不會心痛，我覺得他是一個專業的演員，我也很相信他，也相信現場的動作指導會顧到安全。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

武替道, 九龍城寨之圍城, 董瑋, 劉俊謙, 伍允龍, 蔡思韵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 百萬YTR千千「0修圖照被誤傳PO網」！真面目現形 他秒留言：我下跪
  2. 5年沒發片...家家認健康出狀況！　親揭最新近況
  3. 江蕙國慶開唱「排隊買票系統」被控偷跑！網怒洗版開罵　官方急發聲
  4. 《九龍城寨之圍城》合體！武術傳奇董瑋睽違7年重返大銀幕
  5. 根本「瘋女人」！朴信惠《來自地獄的法官》越瘋粉越愛：人生命定角色
  6. 許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」
  7. 《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲
  8. 曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲
  9. 蔡瑞雪慶生「第一次不P了」！原況照曝 解放細肩帶…半邊外露超兇
  10. 張鈞甯愛徒參戰男團選秀　李洪基不忍了...婁峻碩也罕見說重話

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366