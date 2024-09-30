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專訪／《八尺門》張耀演殺人犯鬧家庭革命　入圍金鐘媽反應曝光！

記者黃庠棻／專訪

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，有許多獎項都堪稱死亡之組，其中「迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」入圍者張耀以《八尺門的辯護人》受到矚目，其實他來自印尼，來台灣就讀大學，為了演戲還鬧出家庭革命。

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭扮外籍看護騙倒一票劇迷 ，親友開玩笑說她可能是印尼人投胎。張耀(圖右)談阿布杜爾死刑 「痛苦永遠留在心中」（圖／八大提供）

▲張耀憑藉《八尺門的辯護人》入圍最具潛力新人獎。（圖／八大提供）

張耀首度演戲就入圍具潛力新人獎，他接受《ETtoday星光雲》專訪時沒有初出茅廬的羞澀，反而以沈穩且堅定地態度面對媒體，令人印象深刻。他從印尼來到台灣讀大學，唸的還是台科大土木工程系，但他坦言自己一直以來都想要當演員。

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▲▼張耀金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲張耀從印尼來到台灣讀大學。（圖／記者周宸亘攝）

由於張耀是印尼人，對於中文還不是很熟悉，在演出《八尺門的辯護人》時遇上很多難題，他透露自己認為最困難的地方是「沒有太多台詞」，只能透過臉部表情傳達情緒，為了更好地詮釋殺人犯「阿布杜爾」這個移工角色，他私底下對此練習了許久。

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭扮外籍看護騙倒一票劇迷 ，親友開玩笑說她可能是印尼人投胎。張耀(圖右)談阿布杜爾死刑 「痛苦永遠留在心中」（圖／八大提供）

▲張耀為飾演阿布杜爾下足苦功。（圖／八大提供）

不僅為臉部表情下苦功，張耀在正式演出《八尺門的辯護人》之前，也進行了長達4個月的表演訓練，讓他從張耀變身「阿布杜爾」，劇組在拍攝時也請到表演老師替他儘早進入狀況，他坦言「台詞很少、很簡單，但情緒的表達真的很困難。」

▲▼張耀金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲張耀為飾演阿布杜爾下足苦功。（圖／記者周宸亘攝）

第一次演戲的張耀，在《八尺門的辯護人》中跟資深演員李銘順、范逸臣，甚至同樣是新人的雷嘉汭有許多對手戲，被問到對手演員都講中文，在真正演出時有沒有什麼趣事時，他笑說自己跟「阿布杜爾」一樣，都聽不太懂中文，所以可以很快進入狀況，直呼「就是真實的情況」，坦言自己只要專注於自己的情緒表現即可。

▲▼張耀金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲張耀為飾演阿布杜爾下足苦功。（圖／記者周宸亘攝）

即便聽不懂中文，張耀也會努力地把對手演員的台詞、情緒記起來，他認為雖然自己聽不懂，但仍必須知道對手演員的情緒、心情，才能更好將自己變成阿布杜爾。

而張耀在演出《八尺門的辯護人》時還正在讀大學，當他告訴同學自己要演戲時，朋友們都表現得非常驚訝，因為當時他為了更貼近移工角色，把自己曬得更黑、變得更瘦，讓他常常被問「兄弟，你到底發生什麼事了」，甚至連個性都變得跟阿布杜爾一樣孤僻。

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭扮外籍看護騙倒一票劇迷 ，親友開玩笑說她可能是印尼人投胎。張耀(圖右)談阿布杜爾死刑 「痛苦永遠留在心中」（圖／八大提供）

▲張耀為飾演阿布杜爾下足苦功。（圖／八大提供）

私底下的張耀其實是個陽光大男孩，跟《八尺門的辯護人》的殺人犯阿布杜爾有非常大的差距，他透露在拍戲的那段時間，他彷彿跟角色合而為一，以前很愛跟同學聚會，卻變得只想要自己一個人待著，所幸，隨著戲劇的結束，他又變回那個愛笑的男孩，還會開玩笑說「很帥的張耀is back」。

▲▼張耀金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲張耀私底下是個陽光大男孩。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，張耀在準備演出《八尺門的辯護人》的那段時間，因為外型變了一個人，讓媽媽看了相當心疼，甚至鬧出家庭革命，他坦率地說道「就算我媽說不，但我還是會堅持，因為我的夢想就是當演員」，為戲犧牲帥氣外型他也無所謂。

▲《八尺門的辯護人》李銘順帶領法院替代役初孟軒(圖右)，以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭成辯護小組 。（圖／八大提供）

▲張耀為戲犧牲帥氣外型 。（圖／八大提供）

被問到媽媽得知入圍金鐘的反應，張耀馬上露出微笑，透露母親覺得相當驕傲，也認為他做得很好。他更表示在他自己都不曉得台灣有金鐘獎時，媽媽已經早就查好有這個盛典，在《八尺門的辯護人》播出之後，媽媽便每天開始祈禱希望他能夠入圍其中一個獎項。

▲▼張耀金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲張耀談及媽媽得知他入圍金鐘的反應。（圖／記者周宸亘攝）

講到媽媽，張耀滿臉都是笑容，笑說媽媽為了他的金鐘入圍每天祈禱，時間長達1年多，沒想到他果真順利入圍金鐘最具潛力新人獎，當他告知家人好消息時，媽媽一臉驕傲地說「我早就知道了，我不意外，因為我每天幫你祈禱」，更笑說接下來媽媽要為他奪獎做祈禱。

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