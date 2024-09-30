納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

圖文／鏡週刊

納豆前年腦出血中風，歷經鬼門關走一遭後，雖然已全面復工，但因身體和說話節奏明顯不如以往，目前手上僅有《食尚玩家》固定主持工作，和過去全盛時期的收入相差甚鉅；女友依依除了照顧他生活起居，也一肩扛起兩人經濟，即便生病燒聲，仍帶著納豆上直播賣貨。據悉，納豆已在策劃求婚，今年一定要將依依娶回家。

▲納豆（左）生病前手上有多個主持節目，但現今口條和體力已不復以往。右為邵雨薇。（圖／鏡新聞提供）

納豆年初才宣布回歸綜藝主持節目，但6月就被發現似乎在《全員請上車》消失，事後經紀人解釋是因為外景有些遊戲太激烈，會視他的身體狀況參加錄影，目前固定主持的節目僅剩《食尚玩家》，另外《同學來了》跟《完全娛樂》若有受邀才會回去主持。

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直播難 接不太上話

相較過去手上最多同時有4、5個節目主持，還要演戲、拍電影、主持大型活動，這兩年納豆收入大幅銳減，但相對也省了不少開趴、夜生活的交際費，好友阿KEN就曾透露納豆生病這段時間，光這些錢可能就少花了幾百萬元。

▲2020年，納豆（左）以《同學麥娜絲》奪得金馬獎最佳男配角。右為林美秀。（圖／鏡週刊提供）

依依為了照顧納豆，兩人原本要做的電商事業「依豆屋」也停擺，直到去年才宣布開賣，但似乎業績平平，想要多開發賺錢管道的依依，也開始積極上蝦皮直播，當賣貨主持人，YouTube頻道也沒時間更新，停更近1年。

▲納豆生病後不似以前電影、戲劇拍不完，僅偶爾客串，而戲約減少也讓收入大幅銳減。

上週依依和納豆同時現身蝦皮直播，吸引2000多人線上觀看，效果不錯，只見依依一整個小時都在奮力叫賣乳清蛋白，但一旁的納豆明顯接不上話，只能在依依cue他的時候講幾句做做效果。而且整場依依的聲音燒聲到幾乎認不出是她，網友不斷關心她的聲音怎麼了，據悉，是因為被病毒感染，即便打類固醇、吃藥都還沒辦法好轉，依依還為此在社群上向廠商和工作人員致歉。

等求婚 放話生三胎

據周遭友人透露，一直想娶依依的納豆，在確認自己身體狀況完全穩定後，已決定今年一定會向依依求婚；而依依也曾放話表示，從小就想結婚生子，還想要生三胎，現在就只差對方的求婚儀式，要等納豆行動再說。

▲納豆（左）一直想把依依（右）娶進門，據悉，將在今年正式求婚。（圖／鏡週刊提供）

納豆和依依的經紀人回應表示，納豆目前身體都沒什麼問題，也一直在配合醫囑，加上依依有督促他養成運動習慣，比照之前已經好很多，至於求婚還沒聽說，如果有好消息一定會分享給大家。



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