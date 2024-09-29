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港府宣導「打羽球壓制性慾」！AV女優笑曝經驗：打完更容易性衝動

記者劉宛欣／綜合報導

香港教育局在中學3年級教材裡，宣導學生不要有婚前性行為，並教育學生如有性衝動，可以靠著打羽毛球抑制，教材內容曝光後引起各界討論。香港首位AV女優素海霖（繪麗奈）近日拍攝廣告期間公開受訪，當天拍攝正好以打羽毛球的造型現身，被媒體問起關於打羽球抑制性慾的說法，她表示質疑，笑稱：「打完羽毛球滿身大汗，反而會更加性衝動。」

▲素海霖認為打球無助於抑制性慾。（圖／翻攝自繪麗奈Instagram）

▲素海霖是香港首位AV女優。（圖／翻攝自素海霖Instagram）

根據港媒報導，素海霖是羽毛球選手出身，以前曾經是校隊一員，還拿過比賽獎項。她回憶道：「我小學時非常專注於打羽毛球，中學時打得也不錯。」不過，對於如今羽毛球被視為壓抑性衝動的最佳活動，素海霖則表達了不同看法，認為打完球後滿身大汗，可能反而增加性衝動。

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▲素海霖認為打球無助於抑制性慾。（圖／翻攝自繪麗奈Instagram）

▲素海霖認為打球無助於抑制性慾。（圖／翻攝自繪麗奈Instagram）

談及年輕時期，素海霖也坦言自己曾經有不少性衝動，會偷偷上討論區看圖片解渴。她認為：「當時還沒接觸AV，當然我不鼓勵大家這樣做，但年輕人總有好奇心，這是很難阻止的。」她進一步表示，學校應該提供更好的性教育，而不是單純告訴學生「不要做」，並建議應強調安全性行為的重要性：「首先應該教他們如何正確使用安全套（保險套），這是最重要的。你叫人不要做，但真的會完全不做嗎？至少要教導如何預防性病，因為懷孕的後果是很難承擔的。」

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