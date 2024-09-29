不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

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不願公開戀愛被貼標籤！　周世碧說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員周世碧（주새벽）自出道以來一直保持低調，從未傳出過任何戀情緋聞，直到近日她無預警公開結婚喜訊，成為話題焦點。她於28日與一位年長的圈外人士在首爾秘密舉行婚禮，婚禮細節保密，讓外界倍感驚訝。

▲▼周世碧。（圖／翻攝自Instagram／joosaebyeok）

▲周世碧和圈外人結婚。（圖／翻攝自Instagram／joosaebyeok）

根據《OSEN》29日的報導，周世碧的婚禮在首爾某地低調舉行，現場有多位演藝圈好友到場祝賀，包括演員吳昌碩、南尚智、李孝娜和林娜榮等人。她過去曾提到對公開戀愛的看法，坦承如果公開就會像被貼上標籤一樣，即使分手後也會甩不掉，因此一直以來都保持低調，展現對個人隱私的重視，婚禮也在極其隱密的情況下進行，僅有親近的友人參加。

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周世碧1990年出生，畢業於漢陽大學戲劇電影學系。她以美容模特的身份進入演藝圈，並於2016年透過MBC電視劇《My Little Baby》展開演員生涯。隨後她參演了多部知名作品，包括《THE K2》、《甜鹹辦公室》、《再次我的人生》以及《魔女的遊戲》。去年，她更是接連出演了《我的Happy End》和《吵吵鬧鬧一家人》，展現了強大的戲劇表現力，並於今年重返螢幕，出演KBS2最新週末劇《熨斗一家人》。

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