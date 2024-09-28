汪小菲現身夜市吃蟲！　愛妻Mandy被尪嚇壞：牠是活的、軟的

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲與大S離婚2年，後與台灣網紅「Mandy」馬筱梅再婚，汪小菲原先動不動在網路上開戰，婚後情緒明顯變得穩定，脾氣比以往收斂許多，外界認為這與Mandy有關，兩人的一舉一動也一直是外界關注的焦點，近日她首次在鏡頭前崩潰，甚至嚇到表情扭曲、眼中含淚，而這全都是因為老公汪小菲的惡作劇。

▲Mandy與汪小菲現身夜市。（圖／翻攝自微博）

最近，汪小菲與Mandy一同現身昆明的夜市，夫妻倆的互動引起了不少關注。雖然Mandy數度被傳懷孕，但當日她穿著針織毛衣、襯衫和短裙，依然保持著纖瘦的身材，讓之前的懷孕傳聞不攻自破。在逛夜市途中，夫妻倆經過一個賣昆蟲的攤販，讓Mandy當場嚇壞，一邊依偎著汪小菲，一邊輕聲說道：「這是活的，老公，牠是軟的！」既驚慌又無助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Mandy試吃昆蟲。（圖／翻攝自微博）

面對Mandy的驚慌，汪小菲故意逗她，還笑著提議一起品嚐昆蟲大餐，稱「吸取一下本地的精髓」。他自己先行品嘗後，還作勢要求Mandy也試一下，馬上被拒絕，Mandy笑說：「我不要，安總你來！」然而，她最終還是敵不過好奇心，咬了一小口昆蟲，但隨即差點嘔吐出來，豪爽的反應讓她展現了與以往不同的一面，也讓網友們紛紛稱讚她「接地氣」，更顯真實可愛。

►點我看影片