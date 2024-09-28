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不斷更新／韓星活動10月售票看這裡！　「3團同天開賣」D&E前進林口

記者蔡宜芳／綜合報導

韓星來台活動10月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：

▲韓星10月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲韓星10月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

【JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG (From 2PM) Fan-Con 2024 [ENWJ] in Taipei】

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▲▼JUN.K&NICHKHUN&WOOYOUNG（From 2PM）。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

▲JUN.K&NICHKHUN&WOOYOUNG（From 2PM）。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

售票日期：2024年10月5日（六）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2024年12月7日（六）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段一號）
票價：座席A區 NT$5,800／座席B區 NT$4,800／座席C區 NT$3,800／座席D區 NT$2,800／身心席NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

【2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in TAIPEI】

▲▼SUPER JUNIOR-D&E。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）

▲SUPER JUNIOR-D&E。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）

售票日期：2024年10月5日（六）12:00
售票方式：ibon售票系統網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2024年11月9日（六）18:00／2024年11月10日（日）16:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：NT$6,280／NT$5,280／NT$4,200／NT$3,800／身障席 NT$2,640
主辦單位：藝尚有限公司

【2024 LOVELYZ CONCERT [LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD] IN TAIPEI】

▲▼LOVELYZ。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）

▲LOVELYZ。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）

售票日期：2024年10月5日（六）14:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2024年12月1日（日）17:00
演出地點：台大綜合體育館一樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：A區 NT$5,200／B區 NT$4,080／C區 NT$3,080／愛心席 NT$2,600
主辦單位：D-SHOW

【2024 ONEW FAN CONCERT 'Hola!' in TAIPEI】

▲▼溫流。（圖／翻攝自Facebook／開麗娛樂）

▲溫流。（圖／翻攝自Facebook／開麗娛樂）

售票日期：2024年10月7日（一）12:00
售票方式：尚未公布
演出日期：2024年11月2日（六）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段一號）
票價：尚未公布
主辦單位：開麗娛樂

【2024 B1A4 13th Anniversary Fan Concert＜13ANA=DAY＞IN TAIWAN】

▲▼B1A4。（圖／翻攝自Facebook／網銀國際影視）

▲B1A4。（圖／翻攝自Facebook／網銀國際影視）

售票日期：2024年10月9日（三）12:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2024年11月10日（日）18:00
演出地點：國立臺大體育館一樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：NT$5,600／NT$4,600NT$3,600
主辦單位：網銀國際影視

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