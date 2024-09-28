FIFTY FIFTY不上《人氣歌謠》打歌！「去年遭SBS抹黑」老闆怒：沒道歉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團FIFTY FIFTY組成全新陣容後，推出全新作品《Love Tune》，主打歌〈SOS〉這次更推出了韓文和英文版本，完整音源和MV上線後，很快就掀起熱烈討論。然而，近日正在如火如荼地進行打歌宣傳活動的她們，卻宣布不會登上三大音樂節目之一的SBS《人氣歌謠》，以此表達對電視台先前製作相關報導時「偏頗」的不滿。

▲FIFTY FIFTY不會上SBS的節目宣傳。（圖／翻攝自FIFTY FIFTY官方Instagram）

根據韓媒報導，FIFTY FIFTY經紀公司ATTRAKT的代表全洪俊表示：「SBS《想知道真相》節目對ATTRAKT和我本人犯下了嚴重的錯誤。」並且提及雖然有人勸他，這是兩碼子事，為了宣傳應該要上節目，他仍堅持「但我認為就算無法宣傳也無所謂，有時候，名譽和自尊比金錢更重要。」

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代表透露迄今為止沒有收到任何道歉，期間雖然有人透過共同認識的同僚試圖接洽，想私下見面談談，但都被他拒絕，並重申表達希望對方正式公開道歉，他無奈直呼「你們把我一個無辜的人傷害至此，現在又說什麼呢？」強烈表達不滿，並補充：「他們至今仍未進行任何正式的道歉，這讓我感到非常委屈。無論是有權勢的團體還是電視台，都不應該隨意行事。」

▲FIFTY FIFTY二代推出後，正在集中進行宣傳。（圖／翻攝自FIFTY FIFTY官方Instagram）

此前，FIFTY FIFTY前成員們曾向ATTRAKT提出專屬合約效力暫停的申請，並暫停活動。隨後爭議擴展至與他們熱門歌曲〈Cupid〉製作方The Givers之間的「挖角」問題，ATTRAKT和The Givers之間的法律糾紛至今仍在持續。

在過程中，SBS《我想知道真相》在去年播出專題報導「Billboard與女團－誰折斷了她們的翅膀？」，試圖深入解析風波，然而卻被指控進行了對ATTRAKT不利的虛假訪談，陷入「偏頗報導」的爭議，並引發大量觀眾向廣播通訊審議委員會投訴。對此，委員會於2024年3月一致決定對其發出警告。ATTRAKT也於4月向《我想知道真相》正式提告。