方文琳睡前喝高粱罹食道癌　「粉絲要酒商道歉」她發聲：是自己不好

記者蔡宜芳／綜合報導

女星方文琳近來公開罹患食道癌零期的消息，震驚許多人，她也坦言因為自己愛喝熱湯、睡前都要喝高粱酒，才會生病。而方文琳28日再次發聲，表示有注意到粉絲去要求高粱酒商道歉，她強調「是自己不好」，也解釋罹癌和個人體質有關。

▲方文琳日前公開罹癌消息。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

方文琳透露，因為生病，她開始探究疾病的原因，「再加上專業醫生的說法，食道癌當然還有諸多原因造成。既然我知道因為這些原因會危害自己身體健康，所以以前生活中習慣的熱湯、睡前烈酒當然就變成拒絕往來戶。」

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方文琳表示，有網友以自己或朋友長期飲酒卻沒有出現問題來反駁她的說法，對此，方文琳承認自己不懂喝，「這樣的烈酒本來就該稀釋或者配大量的水，只心想著…反正就是喝幾口而已，暈了就趕緊躺下睡覺吧。」

▲方文琳坦言自己睡前喝高粱都沒有稀釋。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

方文琳還提到，醫生說食道損傷與酒精不耐症有關，這種症狀是由於缺乏代謝酒精的酵素「乙醛去氫酶」或基因缺陷導致的，「醫生更提醒，有以上體質的人，平常酗酒尤其是晚上睡前喝酒，致癌物質容易累積在食道，更容易在這個部位產生食道癌。」

對於有粉絲幫自己出聲要求高粱酒商出來道歉，方文琳表示：「別這樣，跟他們毫無關係，事情的發生都是自己不好。」認為應該學會控制自己的飲酒量，而不是讓酒控制自己，「更重要『喝酒不開車、開車不喝酒』，還有偶爾安排健康檢查，祝福。」

【方文琳全文】

不好意思

因為生病了才去探究病因來源，再加上專業醫生的說法，食道癌當然還有諸多原因造成

既然我知道因為這些原因會危害自己身體健康，所以以前生活中習慣的熱湯、睡前烈酒當然就變成拒絕往來戶，除了愛自己也不讓父母擔心、女兒傷心，還有愛我的您們。

有人列舉自己或朋友喝了多少年的酒都沒有怎樣？

也是，其實是自己不懂得怎麼喝，這樣的烈酒本來就該稀釋或者配大量的水，只心想著…反正就是喝幾口而已，暈了就趕緊躺下睡覺吧。

這幾天也看了些專業醫師分析食道損傷通常與酒精不耐症，即缺乏代謝酒精酵素的「乙醛去氫酶」或者基因缺陷有關，醫生更提醒，有以上體質的人，平常酗酒尤其是晚上睡前喝酒，致癌物質容易累積在食道，更容易在這個部位產生食道癌。

所以每個人體質還是最重要的關係。

看到有人幫我出聲要高粱商出來道歉，別這樣，跟他們毫無關係，事情的發生都是自己不好。

總之自己懂得控制酒而不是讓酒控制自己。

更重要（喝酒不開車、開車不喝酒）

還有偶爾安排健康檢查。

祝福