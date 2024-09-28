徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

記者陳芊秀／綜合報導

65歲主持人徐乃麟捲入發言爭議，被女星楊繡惠控訴上節目被羞辱，面對指控曾解釋純屬節目效果，然而輿論持續延燒。他昨日（27）上傳影片分享人在南韓的動態，網友貼出楊繡惠留言截圖，他親自回應了。

▲楊繡惠爆氣留言被截圖，徐乃麟打破沉默回應。（圖／翻攝自臉書）

徐乃麟日前在社群網路與網友開戰，有人留言「看到徐乃麟立馬轉台！太賤了。」他嚴肅警告：「你用字小心我會告你，你滾出我的臉書。」網友回「只是做做效果！」他更直言：「滾。」

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而徐乃麟上傳影片，分享在南韓街頭的風景，網友好奇「這是什麼展覽館？好特別的地方。」他回答「首爾漢南洞」，似乎已經擺脫了幾天來的陰霾。

▲徐乃麟分享影片，透露人在南韓。（圖／翻攝自臉書）

楊繡惠自爆上節目被罵賤，心情受到影響，甚至被質疑是為了流量炒作新聞，她爆氣嗆「為了你媽啦。」有網友將她的回應截圖，貼在徐乃麟社群最新動態，並留言「她都可以問候人家媽媽，真的想問她憑什麼說你」，徐乃麟回應：「沒有的事，就不要栽贓，謝謝妳的關心。」

▲楊繡惠爆氣留言被截圖，徐乃麟回應網友：「沒有的事，就不要栽贓，謝謝妳的關心。」（圖／翻攝自臉書）

針對《天才衝衝衝》錄影環節，造成紛擾討論事件，華視電視台昨日發聲明：「針對《天才衝衝衝》錄影環節，造成紛擾討論，華視已向節目製作單位、主持人等進行多方了解。錄影過程中所有參與者均無蓄意冒犯他人之情事。華視未來會繼續確保錄影工作環境及節目內容品質。」