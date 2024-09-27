Shawn尚融曼谷搭車殺價成功　最後付錢竟倒賠！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手Shawn尚融推出新歌〈一年四季都為你開花〉，歌曲是他在曼谷音樂之旅時所創作，他選擇飛往曼谷是因為他平時會關注泰國的影視、娛樂和音樂，想到曼谷更了解當地的市場，也是他第一次到曼谷旅行，他搭船遊鄭王廟、去大型的恰圖恰市場，也愛上當地的芒果糯米飯配椰子水，笑說：「每天睡前都要吃一份！」

▲Shawn尚融新歌〈一年四季都為你開花〉在曼谷創作。（圖／索尼提供）

不過他有一次搭乘嘟嘟車的時候，跟司機殺價，好不容易從300一路殺到100，結果竟然在付錢的時候，一個不小心沒有看清楚掏出來的紙鈔，付了500出去，白殺一場還倒賠。除了旅行，Shawn尚融也到泰國的索尼音樂參觀，與泰國歌手xoon交流一起寫歌，行程十分充實。

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在體驗這座城市的同時，創作了全新的暈船單曲〈一年四季都為你開花〉，Shawn尚融歌曲靈感來自於朋友推薦的布朗尼蛋糕：「這是朋友推薦的布朗尼，口感扎實，可可味道濃郁，還有加當地的特殊香料，因為真的太好吃了，所以想把這份美好都獨留給自己重要的人。」他在編曲上特別花心思設計前奏和間奏的和聲，希望聽眾一聽到歌曲就能被那些迷幻般的和聲吸引。

▲Shawn尚融。（圖／索尼提供）