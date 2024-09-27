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懷秋認看他拿視帝「心裡有點急」　薛仕凌驚喊：我只是運氣好

記者蕭采薇／台北報導

「金鐘視帝」薛仕凌工作滿檔，他27日出席飲品活動，才從記者口中得知曾合作《生生世世》的女星方文琳罹癌消息，一時震驚說不出話，頻問：「你們不會是騙我的吧！」此外大嘴巴的隊友懷秋，演出電影《角頭－大橋頭》破兩億，終於在演員路上闖出代表作品，薛仕凌也送上祝福。

▲▼ 薛仕凌出席午後紅茶新包裝發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲薛仕凌演技受到肯定，工作行程也滿檔。（圖／記者黃克翔攝）

薛仕凌27日出席活動，笑說自己「午後」最有精神，到了晚上就沒有「生產力」，近來除了紅茶外，也喜歡自己打綠拿鐵喝，都會自己出門買菜。不過他卻有「喝湯一定要燙口」的壞習慣，在聽到曾合作《生生世世》的方文琳日前發現食道癌0期的消息時，薛仕凌震驚的說：「天啊！我剛剛看（新聞）好像我也是會這樣。」

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薛仕凌不敢置信，頻頻問記者：「你們不會是騙我的吧！」他說：「因為文琳姐是超健康的人，之前跑馬拉松還是她揪我的。」薛仕凌也坦言，自己沒有健康檢查的習慣，上一次是何時「已經想不起來」。驚魂未定的薛仕凌虧自己說：「我這樣好像很犯賤。」

▲▼ 薛仕凌出席午後紅茶新包裝發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲薛仕凌轉戰演員成功敲響金鐘，演技受到肯定。（圖／記者黃克翔攝）

大嘴巴結束活動後，薛仕凌轉戰演員成功敲響金鐘，演技受到肯定。而大嘴巴的隊友懷秋先前接受《ETtoday星光雲》專訪時，曾坦言「看到仕凌有好成績，自己心裡面也會有點急」。薛仕凌先是恭喜懷秋的《角頭－大橋頭》票房破兩億，但他也說：「懷秋也是很早就開始演戲了，我只是運氣好，有先受到關注。」

▲▼電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-懷秋。（圖／記者黃克翔攝）

▲懷秋近來演出電影《角頭－大橋頭》，票房突破兩億。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

至於是否曾被懷秋討教演技？薛仕凌連忙搖頭說：「他就算跟我討教我也不會教！我是什麼咖啊！怎麼可以教人。」他解釋，表演和教學都是很專業的事情，「我不覺得我有這個專業可以教人。」至於近來吳慷仁簽約大陸經紀公司一事，薛仕凌則說：「我沒什麼想法，慷仁是我朋友，他做什麼對我來說都是祝福。」

 

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薛仕凌, 懷秋, 方文琳

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