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女神林岱縈沒錢搭公車哭回家　黃氏兄弟暐暐被霸凌哲哲反成模範生

記者葉文正／台北報導

教師節即將到來，公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》活動，號召藝人黃氏兄弟、林岱縈、莊錠欣、蔡允潔、卜星慧、《未來少女》日光之橙小分隊「ELL&s」等30位藝人，將展開巡迴全省校園，透過藝人現身說法、勵志分享、音樂演唱等方式，傳遞愛的正能量，鼓勵弱勢學子能勇敢朝自己夢想的前進。公益大使林岱縈表示：愛有很多種，愛是不排斥、不貼負面標籤，每個人都希望被重視、被接納。

▲▼林岱縈出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林岱縈出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

回憶起學生時期，林岱縈說，因為爸爸工作的關係很少回家，所以常常身上就會沒有生活費可用，沒吃飯、沒錢搭車，但又必須去學校；曾經有次搭公車悠遊卡餘額不足，身上現金又只剩5元，遭到公車司機白眼，還說沒錢搭什麼公車，「我跟司機說，下次還你，結果最後還是被趕下公車，事後委屈哭了好久。」

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▲▼黃氏兄弟出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃氏兄弟努力做公益。（圖／記者李毓康攝）

林岱縈說：「後來只要我悠遊卡裡沒錢，我就會從學校走兩小時的路回家，直到有天被一位女同學發現這個情況，她看不下去就一口氣幫我儲值500元。黃氏兄弟瑋瑋也說，學生時期因為從小個性比較陰柔，常遇到一些霸凌的事件，但很幸運的那時候遇到一個同學，跳出來保護我，告訴大家這個行為是不對的，那時候真的覺得很溫暖，有被拯救的感覺。

▲▼楊曉帆出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲楊曉帆。（圖／記者李毓康攝）

哲哲則說自己過去很調皮，很愛捉弄同學，也不知道怎麼跟老師相處，他描述：「後來遇到把學生當朋友的老師，他就亦師亦友，講的話很能引導我們，他會用大家記得寫作業，我會給獎勵哦的話鼓勵，不會用嚴厲話語教我們，我慢慢就會吸收老師講的話，國二就成為模範生，也因這位老師開始喜歡數學，考學測也考得很高分，學生生涯遇到好老師，真的可能改變人生，因為有老師啟蒙，我們每個月有在做公益，也擔任反霸凌大使，跟老師還有聯絡，加了臉書繼續當好友。」

▲▼蔡允潔、黃氏兄弟、林岱縈、楊曉帆、曲羿（曲曲）等人出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡允潔、黃氏兄弟、林岱縈、楊曉帆、曲羿（曲曲）等人出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

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