蔡允潔力挺楊繡惠送暖　3年沒上《衝衝衝》原因曝

記者葉文正／台北報導

蔡允潔今天參加紅心字會活動，剛好昨天她傳訊息安慰楊繡惠，今天她也表示：「我跟繡惠姊說辛苦了，事實上我也三年沒上《衝衝衝》了，如果找我去我真的要好好練習，畢竟有人說過我醜，我很無腦這些話，如果再去上，我一定要表現好，因為當媽媽不能笨。」

▲蔡允潔出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

對於徐乃麟與楊繡惠的紛爭，蔡允潔說，「我覺得我有點職業病，看到新聞後默默問自己，我已經三年多沒有上《衝衝衝》，如果是我，我會在家練習見義勇為、見錢眼開、見異思遷等等，自己成語接龍，後來想想如果是我在當下會說什麼，可能當下一定空白，難怪我三年沒上，我要呼籲製單，我有練習，拜託可以發我嗎，我知道我之前有點笨，但當媽媽必須得聰明。」

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▲蔡允潔當媽後，認為自己要更有腦。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡允潔）

她也笑說，我人生低潮容易會不小心走心，但人家並非有意，拜託發工作給我吧《衝衝衝》。

▲楊繡惠(左)因被罵痛哭，但乃哥不願道歉。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠、徐乃麟）

至於乃哥與繡惠姊的紛爭，蔡允潔說，「這兩個大哥大姐都是我前輩，以我經驗都對我非常溫暖，我好希望他們像從從跟乃哥同台和好，像瓜哥說大家都待這個圈子都是朋友。」

她說過去很容易走心：「我很常被別人罵我笨跟大舌頭，但我進步了，或是有人說妳這麼醜，又沒腦為什麼能當藝人，關於沒腦這件事，我當媽媽後發現專注力要集中，我必須進步，也有人罵我沒有代表作，這件事我一直在努力，我最感謝司徒哥，誰會找一個五音不全的人開演場會？紅心找我做公益前，我自己去公益團體拜託我可以免費做公益，還遭拒絕，他們覺得我形象不好沒有腦的形象。謝謝讓我的愛跟勇敢有了出口，也能夠幫助到我想幫的對象。」