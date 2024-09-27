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楊繡惠直播爆哭！《衝衝衝》籃籃暖送200字私訊「我會去擁抱妳」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人楊繡惠26日發文控訴上節目被主持人罵賤，網友聯想到徐乃麟，而徐乃麟則解釋是節目效果，事件引發全台議論。她27日開直播，分享徐乃麟主持搭檔籃籃（籃靖玟）的簡訊，忍不住淚崩。

▲▼楊繡惠讀籃籃私訊淚流滿面。（圖／翻攝自臉書）

▲楊繡惠讀籃籃私訊淚流滿面。（圖／翻攝自臉書）

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楊繡惠時常在中午吃飯時間開直播與粉絲互動，這次照常開吃播，雙眼卻紅腫，頻頻拿面紙拭淚。而她收到很多人的關心，還收到籃籃的簡訊，直說很感動，哽咽讀出對方訊息「季啊（姐啊）！妳是很棒、很真性情又溫暖的人。當我受傷的時候，妳在照顧我，今天妳受到傷害，我也想好好陪在妳身邊」、「需要抱抱，一通電話就算我不在妳對面、放假也沒關係，我會去擁抱妳」。

▲▼楊繡惠讀籃籃私訊淚流滿面。（圖／翻攝自臉書）

▲▼楊繡惠讀籃籃私訊淚流滿面。（圖／翻攝自臉書）

▲楊繡惠與籃籃合作節目《綜藝新時代》，籃籃也是《天才衝衝衝》主持。（圖／翻攝自臉書）

淚流滿面的楊繡惠，強調這是感動的眼淚，讀完籃籃訊息後，她感動說「謝謝，在我身邊的人，我都很珍惜」。她表示最重要的就是爸爸媽媽，最重要是得到爸媽的支持，就比較寬心，如果做得不對，被媽媽罵了就會很擔心，「讓媽媽知道我不是隨便的孩子」，她哭到喉嚨有點啞，表示明天就會把這些爛事忘了。

【籃籃訊息全文】

姐啊！妳是很棒、很真性情又溫暖的人。當我受傷的時候，妳在照顧我，今天妳受到傷害，我也想好好陪在妳身邊。

妳對我們的好，都記在心裡。妳跟翔哥都是我很重要的前輩，當我錄影委屈在車上掉眼淚，妳也跟著哭，我很感動，居然有人會因為我受傷而心疼到掉眼淚，那個人真性情的人就是妳。

姐，謝謝妳，我愛妳，我們都在妳身邊。深夜夜深人靜、需要抱抱，一通電話就算我不在妳對面、放假也沒關係，我會去擁抱妳。這個世界還是美好，有很多小朋友、唐寶寶、需要幫忙的人，等著我們去散播愛，我們要繼續努力，帶著給他們快樂，就算不在房間也沒關係。

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