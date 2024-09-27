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楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」

記者黃翊婷／綜合報導

女星楊繡惠26日發文指控遭徐乃麟在節目上罵賤，徐乃麟則解釋是節目效果。楊繡惠同日晚間在臉書發文吐心聲，表示希望事情趕快過去，不想讓父母擔心，她也沒有要徐乃麟道歉，「真的不用，我不是什麼咖，我也承受不起。」

▲▼楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠、徐乃麟）

▲楊繡惠（左）聲稱遭徐乃麟（右）罵賤。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠、徐乃麟）

楊繡惠26日在臉書發文表示，在錄製節目《天才衝衝衝》時遭徐乃麟罵賤，因此決定再也不上該節目。對此，徐乃麟則解釋是節目效果，當時楊繡惠在遊戲中要回答有ㄐ這個音的詞語，時間到了才反應過來說「對，賤賤賤」，他才在旁邊補了一句「妳很賤的賤」，擔心被誤會又轉了一下說是「狠劍的劍」，如此而已。

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▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲節目製作單位表示，當天沒有刻意辱罵狀況發生。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

《天才衝衝衝》製作單位也澄清，「當天沒有刻意辱罵的狀況」，但還是引發網友正反意見討論。楊繡惠26日晚間再度於臉書發文，並公開與媒體記者的對話內容，她強調，希望這件事情趕快過去，父母一個90歲、一個86歲了，不想讓他們擔心。

而在對話紀錄中，楊繡惠提到，她沒有要徐乃麟道歉，「真的不用，我不是什麼咖，我也承受不起。」當天錄影結束回家，母親見她神色有異並關心詢問，她才說錄影時被罵賤，感到有點難過，母親氣得反問「妳哪裡賤」、「妳怎麼不問他『我那裡賤』」，她擔心母親血壓升高，於是立刻表明已經沒事了，「我一向都喜歡皆大歡喜，難過我一個人難過就好。」

這是一個記者一直要採訪我 我說我沒什麼好採訪的 希望事情快過去 只希望我爸媽那麼大歲數了 ㄧ90一個86 不要再為我擔心了????

楊繡惠發佈於 2024年9月26日 星期四

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