ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「最帥主唱」帥到被男生寫情書告白　喊話：希望可以相聚

記者蔡琛儀／台北報導

為配合10月台灣同志大遊行，台北市觀光傳播局特別推出「彩虹觀光巴士Tour」自10月5日起開始營運。今年的活動特別規劃了三大主題路線，包括文化之旅、音樂之旅及電影之旅，並邀請了多位名人擔任導覽員，包括四分衛主唱阿山、P!SCO樂團吉他手Rachel以及超人氣變裝皇后郭濬瑋（女王）等。

▲▼四分衛、P!SCO、VERA宣傳彩虹觀光巴士。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲四分衛主唱阿山、P!SCO樂團吉他手Rachel以及超人氣變裝皇后郭濬瑋（女王）將擔任導覽員。（圖／新視紀整合行銷提供）

今（26日）眾人出席記者會，阿山首次擔任導覽員，他表示正在考慮是否帶著吉他，讓大家和他一起唱〈夢醒時分〉因為這首歌曲當年聽陳淑樺演唱就印象深刻，只是當年還年輕，經歷過人生幾個階段，開始有所體悟。他也透露高中時期第一次收到的情書就是來自男生，曾經想過與他聯絡，但不知道如何開頭，若對方有看到這個消息，希望可以來參加活動一起相聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

P!SCO樂團吉他手Rachel則表示，每次演出都會將彩虹旗高掛在舞台上，她期待在活動過程中分享自己的人生故事，並希望能讓參加的朋友渡過歡樂的時光。

超人氣變裝皇后郭濬瑋（女王）則表示，很榮幸再次獲邀擔任彩虹觀光巴士導覽員，她對於今年有三大彩虹主題路線及多達15位名人導覽員的規劃，感到相當驚喜及興奮，也期待在遊程中與旅客的分享互動，也希望大家能夠多到本次合作的友善店家感受彩虹文化的特色魅力。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「最帥主唱」帥到被男生寫情書告白　喊話：希望可以相聚
  2. 荒山亮合體大咖布袋戲歌姬開唱　竟曝：自己的歌都忘了
  3. 楊繡惠深夜再發聲「不要再為我擔心了」！　無奈：希望事情快過去
  4. 徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈
  5. 秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的
  6. 楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲
  7. 謝忻愛車被放檳榔汁！　見「雨刷塞垃圾」氣喊：去死一死
  8. 《八尺門》找陳致遠客串棒球教練　黃揚明傻眼：他不配參加金鐘獎
  9. 男歌手遭經紀人詐騙！一手操控假戀情「驚人真相曝光」　5線索揭身份：姓蔡
  10. 劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366