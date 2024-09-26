「最帥主唱」帥到被男生寫情書告白　喊話：希望可以相聚

記者蔡琛儀／台北報導

為配合10月台灣同志大遊行，台北市觀光傳播局特別推出「彩虹觀光巴士Tour」自10月5日起開始營運。今年的活動特別規劃了三大主題路線，包括文化之旅、音樂之旅及電影之旅，並邀請了多位名人擔任導覽員，包括四分衛主唱阿山、P!SCO樂團吉他手Rachel以及超人氣變裝皇后郭濬瑋（女王）等。

▲四分衛主唱阿山、P!SCO樂團吉他手Rachel以及超人氣變裝皇后郭濬瑋（女王）將擔任導覽員。（圖／新視紀整合行銷提供）

今（26日）眾人出席記者會，阿山首次擔任導覽員，他表示正在考慮是否帶著吉他，讓大家和他一起唱〈夢醒時分〉因為這首歌曲當年聽陳淑樺演唱就印象深刻，只是當年還年輕，經歷過人生幾個階段，開始有所體悟。他也透露高中時期第一次收到的情書就是來自男生，曾經想過與他聯絡，但不知道如何開頭，若對方有看到這個消息，希望可以來參加活動一起相聚。

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P!SCO樂團吉他手Rachel則表示，每次演出都會將彩虹旗高掛在舞台上，她期待在活動過程中分享自己的人生故事，並希望能讓參加的朋友渡過歡樂的時光。

超人氣變裝皇后郭濬瑋（女王）則表示，很榮幸再次獲邀擔任彩虹觀光巴士導覽員，她對於今年有三大彩虹主題路線及多達15位名人導覽員的規劃，感到相當驚喜及興奮，也期待在遊程中與旅客的分享互動，也希望大家能夠多到本次合作的友善店家感受彩虹文化的特色魅力。