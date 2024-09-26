吳怡霈開車保養「一直看展間小姐」！　好奇求解：為什麼裙子爆炸短？

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（26）日她在Threads發問，表示對於汽車展示中心的員工裙子穿很短感到好奇，因此發文詢問網友能不能解答她的疑惑，「車開來保養等待時忍不住一直看，為什麼制服的裙子都要爆炸短？」為此，貼文曝光後不久，立即掀起討論。

▲吳怡霈會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈提到，自己日前前往汽車展示中心保養車輛，期間注意到展示中心的員工小姐們穿著的制服裙子「爆炸短」，這讓她忍不住好奇發問：「為什麼制服的裙子都要爆炸短？」吳怡霈以輕鬆幽默語氣表達自己的困惑，並直言在等待期間，一直不由自主地關注員工的制服裙長度，似乎讓她感到十分好奇。她更認真發問：「誰能給我解答？」希望能得到網友們的解釋。

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▲吳怡霈發文求解。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也有不少人留言表達自己的看法。有網友認為這是女性業務的優勢，或是為了讓客戶待久一點，才會增加成交機會，因此向吳怡霈透露，「妳的倒數第二句就是答案了」，還有人打趣表示「汽車？我以為是員工展示中心。」為此，吳怡霈在看了網友們的留言後，除了笑說自己緊盯不放之外，同時也好奇問：「要車主看他們的裙子，是會增加銷量？」