柔柔認產後嚴重分離焦慮！　「和余祥銓常吵架」吐結婚1年心聲

記者王靖淳／綜合報導

柔柔去年6月和藝人余祥銓結婚，同年11月生下女兒「小元寶」，平時除了會在社群記錄親子日常，同時也不吝嗇分享生活。今（26）日她發文寫下結婚1年、當媽媽的心路歷程，特別提到她在剛生產完後，與寶寶分離時所經歷的焦慮，不只外出會有罪惡感，同時也坦言，「確實那時候狀態很糟 ，跟老公也很常吵架。」

▲柔柔透露自己剛生完小孩時有分離焦慮。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔坦言，產後的前3個月，她的分離焦慮相當嚴重，總覺得只有自己親自照顧寶寶，才能確保她獲得最好的照顧。即便家中有其他人能幫忙，她依然放心不下，擔心寶寶是否有喝好奶、尿布是否換了，無論走到哪，都一直盯著手機，隨時想要衝回家。

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柔柔透露，當時她每次外出都會感到內疚，甚至有種「自己不該離開寶寶」的罪惡感，家人也勸她：「該學會放手，不然就是累死自己。」柔柔坦言，那段時間狀態相當糟糕，與老公余祥銓經常因為育兒問題爭吵，她也體會到為何大家會說產後1年是婚姻最具考驗的時刻，因為這段期間的壓力確實很大。

▲柔柔去年6月和余祥銓結婚。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔表示，如今自己已經慢慢調整了心態，學會信任寶寶與照顧者，不再為未發生的事情過度焦慮，她也鼓勵所有媽媽們要「開心地做自己」，並強調「有快樂的媽媽，才有快樂的孩子」，希望每個媽媽都能找到內心的平衡，享受育兒的過程。