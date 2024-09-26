「今早才做追蹤」方文琳認了罹食道癌　經紀人發聲曝最新近況！

記者黃庠棻／台北報導

女星方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期，消息震撼演藝圈和粉絲，低調的她選擇在術後兩個月才發文道出發現、治療的過程。事實上，方文琳在這幾個月仍舊有舞台劇的排練及演出，甚至在9月中旬露面參與記者會，期間都沒有被發現身體出現異狀。

▲方文琳自曝罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

方文琳自曝罹患食道癌零期後，外界湧入雪片般的關心，她也透過經紀人回應「沒事沒事。姐一切都很好，是零位癌，感謝老天及早發現也及早治療了，姐PO文也是想要提醒大家健康的重要性」，且進一步透露「今天又做了追蹤，一切都好，謝謝大家，別擔心喲。」而入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」的她，也會如期參加盛典。

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▲方文琳自曝罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

此前，方文琳坦言早期本來討厭喝酒，因緣際會接觸高粱後，她只要喝幾口就能熟睡7、8個小時，「尤其在更年期煩躁身心症狀更是我睡前的放鬆解藥」，但其他時間的小酌邀約，她一律婉拒，「唯一理由是睡覺時間還沒到，所以完全無法想像這食道癌會跟我沾上邊。」

▲方文琳自曝罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

至於與食道癌零期的抗爭經歷，方文琳透露目前已經是術後兩個月。她提到，這次是在健檢中意外發現食道癌的早期跡象，她在北投健管中心進行全身健檢時，原本只重視大腸和胃的檢查。由於家族中有大腸癌和胃癌的病史，她對其他部位的檢查結果並未特別注意。隔天，她的女兒注意到健檢報告中食道癌的紅色警示，方文琳這才認真面對潛在的健康危機。

所幸，方文琳在經過治療與恢復後，目前身體狀況並無大礙，台北榮總也低調回應，方女士接受治療順利、圓滿，恢復健康，院方尊重個人表達意見，但基於病人隱私，不便評論。

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