宋慧喬睽違7年訪台「甜美認證照狂發」　韓媒標題：她人在中國⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天后宋慧喬24日在台出席品牌代言活動，她睽違7年來到台灣，吸引大批媒體、粉絲出席活動，場上展盡女神風範，全場被迷倒。她會後發了多篇在台灣的認證照，怎料，韓媒卻搞錯出席活動地點，斗大標題寫著「宋慧喬人在中國也是清純代表，太漂亮的40歲姐姐」，引起一陣議論。

▲▼宋慧喬24日在台灣出席代言記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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宋慧喬24日人在台灣出席活動，公開護膚秘訣，場上金句連發，現年42歲的她分享對於「老化」的心情，她強調自己也希望自己老得慢一點，所以會注重保養，但並不在意慢慢老去，也很珍惜符合現在年齡接到的角色。

相隔7年再度訪台，粉絲以熱情尖叫聲歡迎她，宋慧喬在記者會上露出笑容表示「心情非常好，大家這麼熱情歡迎我」，她的好心情更表現在下班路，離開時不忘送上飛吻給粉絲。

▲▼宋慧喬睽違7年到訪台灣狂發認證照，怎料，韓媒標題寫下她人在中國。（圖／翻攝自Nate、ETtoday製圖）



不僅如此，宋慧喬還在IG認證下班路照片，並轉發台灣攝影師原圖，更加碼貼出記者會上的照片寫著「很愉快」。怎料，韓媒卻搞錯出席活動地點，26日發出同場活動的照片，標題PO文「她在中國整體也是清純代表，太漂亮的40歲姐姐」，除了標題寫上「在中國」，就連內文也是「宋慧喬在中國展現清純美貌，擄獲當地粉絲的心」，報導刊出後很快就引起關注。