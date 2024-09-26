楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

記者葉文正／台北報導

楊繡惠深夜在臉書發表文章，難過表示上節目還要被罵賤，引起各界關注，楊繡惠今晨回應：「他（徐乃麟）罵我很賤，還說他以後都不要來好了，我爸媽都在看這節目，這社會就他能罵人，別人都不能罵他，我就不再去錄了。」徐乃麟一大早也是怒氣上升，認為自己就是節目效果，真的很照顧楊繡惠，那以後就不開玩笑好了。

▲徐乃麟不爽說只是節目效果。（圖／記者屠惠剛攝）

楊繡惠表示，節目錄影時，被乃哥罵賤，還說好賤最賤，他更怒氣發作說他不要來好了，「我這樣被罵，難過的不得了，回到家還偷哭20分鐘，不敢讓爸媽看見，所以寫下自己心情，是新聞來蹭我，我去蹭他幹嘛。」

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▲楊繡惠不爽發文。（圖／翻攝自臉書／楊繡惠）

她更解釋：「他說她很照顧我，但我們就是這樣長期被他罵呀，這社會就他可以罵人，人家都不能罵他，他還說台中節目，台中節目是大股東找我，他只是小股東，而且我才拿三萬根本是超級友情價，他好意思說。」

徐乃麟則不爽表示：「我特地請製作人回看帶子，看了是在注音單元時，因為她一直說不出來，我就說妳不是最賤嗎，怎麼會連賤都講不出來，這就是節目效果，那我以後都不開玩笑好了。」

乃哥認為他真的很照顧楊繡惠，不管在各個節目，也很喜歡她，但是因為做效果被這樣講，他也覺得無奈，不想再口舌之爭。