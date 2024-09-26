方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

記者潘慧中／綜合報導

方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期，消息震撼演藝圈和粉絲。低調的她選擇在術後兩個月才發文道出發現、治療的過程，並寫下好友江蕙前去探望的趣事，「說個輕鬆的事～。」

▲江蕙和方文琳是閨蜜。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



江蕙引退後默默抗癌9年期間，得知閨蜜方文琳罹患食道癌零期後，等到對方完成手術才低調前去探視。有趣的是，方文琳以為江蕙會帶水果或營養補給品，結果「你們知道我這可愛的阿姐帶啥？一大盒保濕面膜」！

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方文琳看到後忍不住哈哈大笑，對此，江蕙解釋之所以送保濕面膜是因為「病房冷氣很強皮膚要顧好」，還搞笑跟她邀功「看我是不是很細心啊」，徹底逗樂了她，「是是是。我愛妳，我們都要健健康康的。」

▲方文琳一度考慮辭演舞台劇。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



事實上，方文琳坦言完全無法想像食道癌會跟自己沾上邊，只能自我檢討這幾年太習慣在睡前喝一杯高粱，平常也超愛喝熱湯，「燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！」

▲方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



不幸中的大幸是，方文琳是食道癌零期，不用接受化療，出院後就開始用類固醇藥物治療。雖然一度考慮是否要辭演舞台劇，擔心藥物會影響到外貌，「後來想想即使身體產生了微妙變化又有什麼關係，能夠健健康康站在台上演出才是我最大的感謝。」