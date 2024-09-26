ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

記者潘慧中／綜合報導

方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期，消息震撼演藝圈和粉絲。低調的她選擇在術後兩個月才發文道出發現、治療的過程，並寫下好友江蕙前去探望的趣事，「說個輕鬆的事～。」

▲▼江蕙方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲江蕙和方文琳是閨蜜。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

江蕙引退後默默抗癌9年期間，得知閨蜜方文琳罹患食道癌零期後，等到對方完成手術才低調前去探視。有趣的是，方文琳以為江蕙會帶水果或營養補給品，結果「你們知道我這可愛的阿姐帶啥？一大盒保濕面膜」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

方文琳看到後忍不住哈哈大笑，對此，江蕙解釋之所以送保濕面膜是因為「病房冷氣很強皮膚要顧好」，還搞笑跟她邀功「看我是不是很細心啊」，徹底逗樂了她，「是是是。我愛妳，我們都要健健康康的。」

▲▼方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳一度考慮辭演舞台劇。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

事實上，方文琳坦言完全無法想像食道癌會跟自己沾上邊，只能自我檢討這幾年太習慣在睡前喝一杯高粱，平常也超愛喝熱湯，「燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！」

▲▼方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

不幸中的大幸是，方文琳是食道癌零期，不用接受化療，出院後就開始用類固醇藥物治療。雖然一度考慮是否要辭演舞台劇，擔心藥物會影響到外貌，「後來想想即使身體產生了微妙變化又有什麼關係，能夠健健康康站在台上演出才是我最大的感謝。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

孫生扮女裝「下面凸一包」　穿旗袍「抬腳到頭」小S：可以播嗎！

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

東洋乳神天木純曬傲人側乳！「比基尼布料包不住」男友視角照超暈

東洋乳神天木純曬傲人側乳！「比基尼布料包不住」男友視角照超暈

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

梧桐妹遭疑坐摩托車「沒戴安全帽」！　兜風燦笑錄影被拍

梧桐妹遭疑坐摩托車「沒戴安全帽」！　兜風燦笑錄影被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

東洋乳神天木純曬傲人側乳！「比基尼布料包不住」男友視角照超暈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

方文琳, 江蕙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 8月才首推SOLO！　NCT在玹突宣布「2個月後當兵去」
  2. 獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道
  3. 楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！
  4. 方文琳罹癌：愛喝高粱！　醫示警「酒精流經位置」都會癌變
  5. YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應
  6. 41歲孫淡妃結婚2年懷孕了！　積極嘗試試管成功「預產期明年4月」
  7. 方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈
  8. 張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」
  9. 10年前罹甲狀腺癌　29歲男歌手認「又長腫瘤緊急開刀」！
  10. 哈孝遠電梯尿失禁「一路滴到家門口」！空姐妻幫善後　無助求醫生找解答

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366