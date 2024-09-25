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愛莉莎莎日本被搭訕「想跟我回飯店」！　還原過程笑了：第一次這麼開心

記者王靖淳／綜合報導

網紅愛莉莎莎平時用心經營頻道，同時也不吝嗇透過社群與粉絲分享日常，最近人到日本旅遊的她，今（25）日透過限動發文透露自己在當地被一個小弟弟搭訕，表示對方似乎想跟她回飯店，她在還原過程後笑說：「第一次在路上被搭訕這麼開心。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎提到，她在回到地鐵站後，由於手機沒電導致無法使用導航，因此一時之間找不到返回旅館的路。愛莉莎莎表示，自己當時一度考慮要不要搭計程車，但又因為不會用日文發音講出旅館名稱，進而陷入困境，她形容當下只感覺「自己死定了」。

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▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎透露自己在日本被搭訕。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎透露，就在她不知所措的時候，一名年輕男子主動搭訕她，得知她是外國人後似乎表現出願意幫忙的意圖，甚至問她「妳住哪？」愛莉莎莎隨後直接在對方手機上輸入旅館名稱，讓這位好心人帶她到飯店附近。

▲▼愛莉莎莎。

▲愛莉莎莎會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，當她認出路後，便跟這位陌生男子道別，結束了這場有驚無險的迷路經歷。這段經歷讓愛莉莎莎感嘆：「覺得老天爺真的對我很好」，並坦言，這是她第一次在路上被搭訕後感到如此開心，

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